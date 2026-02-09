Aktuelle Seite: Home > Politik > Antrittsbesuch von Regierungskommissarin Travaglini
Empfang im Landtag

Antrittsbesuch von Regierungskommissarin Travaglini

Montag, 09. Februar 2026 | 15:57 Uhr
Von: mk

Bozen – Landtagspräsident Arnold Schuler und Landtagsvizepräsident Angelo Gennaccaro haben die neue Regierungskommissarin für das Land Südtirol, Präfektin Maddalena Travaglini, am heutigen Montagvormittag zu einem Antrittsbesuch empfangen.

Im Zuge des Treffens wurden verschiedene Themen besprochen. „Wir haben uns“, berichtete Präsident Schuler, „über die Nutzung sozialer Medien, die Arbeiten im Landtag und die demokratischen Abläufe im Allgemeinen ausgetauscht. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Ehrenamt, der weiten Verbreitung der Freiwilligentätigkeit in Südtirol und deren Bedeutung – insbesondere auch im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele. Letztere sind die erste wichtige Aufgabe der Präfektin als für die öffentliche Sicherheit Verantwortliche in der Provinz Bozen.”

Und Vizepräsident Gennaccaro ergänzte: „Das heutige Treffen war ein wertvoller Austausch sowie eine Gelegenheit, sich persönlich kennenzulernen und eine Zusammenarbeit unter Wahrung der jeweiligen Rollen zu gewährleisten, wobei das gemeinsame Ziel der Stärkung der demokratischen Institutionen im Fokus stand.“

Die Juristin Maddalena Travaglini, seit 1990 im Präfekturdienst tätig, hatte verschiedene Aufgaben in der Zentraldirektion für allgemeine Angelegenheiten und Personalpolitik sowie im Amt für Gesetzgebungsangelegenheiten und parlamentarische Beziehungen des Innenministeriums inne. Sie war Vizepräfektin in Viterbo und zuletzt Kabinettschefin von Unterstaatssekretärin Wanda Ferro im Innenministerium. Im Jänner 2026 hat Travaglini als Nachfolgerin von Prefäkt Vito Cusumano das Amt der Regierungskommissarin in Bozen übernommen.

Bezirk: Bozen

