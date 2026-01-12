Antrittsbesuche der sh.asus mit neuer Vorsitzender Neha Bhati

Von: mk

Bozen – Die neu gewählte Vorsitzende der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) Neha Bhati hat sich Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie dem Landesrat für Deutsche Bildung und Kultur Philipp Achammer vorgestellt. Bei den Gesprächen nutzte Bhatis Vorgänger Alexander von Walther die Gelegenheit, ein Resümee seiner zweijährigen Amtszeit zu ziehen.

Thematisiert wurden zentrale Anliegen der Studierendenvertretung: das Recht auf Hochschulbildung, Bildungsgerechtigkeit, leistbares Wohnen, der Fachkräftemangel sowie die Anerkennung von Studientiteln. Positiv hervorgehoben wurden die Anhebung der Einkommensgrenzen für Studienbeihilfen sowie Fortschritte bei der Anerkennung von Fachhochschul-Studientiteln.

Die neue Vorsitzende Neha Bhati bekräftigte die Kernthemen der sh.asus, insbesondere die Anerkennung von Studientiteln und Bildungsgerechtigkeit. Ein besonderer Schwerpunkt liege für sie auf Frauenthemen, Chancengleichheit und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Diversität. “Man kann fest in der eigenen Heimat verwurzelt sein und gleichzeitig offen, vielfältig und weltoffen denken”, hielt Bhati fest.

Landeshauptmann Kompatscher würdigte das Engagement der sh.asus, insbesondere die von der Studierendenvertretung organisierten Zweisprachigkeitskurse in der Bude Innsbruck, die auf sehr große Resonanz gestoßen sind. “Diese Kurse zeigen, wie wichtig konkrete Initiativen für gelebte Mehrsprachigkeit und Zusammenhalt sind”, hob der Landeshauptmann hervor. Zudem verwies er auf das Leitmotiv “United in diversity” sowie auf den Gleichstellungsaktionsplan ÆQUITAS, mit dem das Land gezielt Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf umsetzt.

Der Landesrat für Deutsche Bildung und Kultur Achammer betonte die Bedeutung des kontinuierlichen Austauschs mit der Studierendenvertretung: “Das Miteinander und der Austausch mit der sh.asus sind für uns sehr wichtig, um uns gezielt Einblicke zu verschaffen. Im Sinne der Kontinuität freuen wir uns auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit und wünschen der neuen Vorsitzenden Neha Bhati viel Erfolg”

Der Vorstand der sh.asus wird den regelmäßigen Austausch mit dem Landeshauptmann sowie mit den zuständigen Landesräten fortführen.