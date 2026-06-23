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Irans Vizeaußenminister Qaribabadi

Arbeitsgruppen zu Iran-Atomprogramm und Sanktionen

Dienstag, 23. Juni 2026 | 09:26 Uhr
Irans Vizeaußenminister Qaribabadi
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
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Von: APA/AFP

Bei ihren Gesprächen in der Schweiz haben sich die USA und der Iran nach Angaben Teherans auf die Einrichtung von vier Arbeitsgruppen verständigt. Zwei davon sollen sich mit dem iranischen Atomprogramm und der Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran befassen, sagte Vize-Außenminister Kasem Qaribabadi am Dienstag. Washington und Teheran hatten jüngst nahe Luzern in den Schweizer Alpen Gespräche über eine dauerhafte Friedenslösung zum Iran-Krieg geführt.

Zwei weitere Arbeitsgruppen sollen sich demnach dem Wiederaufbau und der wirtschaftlichen Entwicklung im Iran sowie der “Überwachung und Umsetzung” widmen.

Iranischer Chefunterhändler: Iran wird Straße von Hormuz verwalten

Es sei zwischen den USA und dem Iran zudem vereinbart worden, einen Kommunikationskanal für die Straße von Hormuz einzurichten, teilten die Vermittler mit. Nach seiner Rückkehr aus der Schweiz erklärte der iranische Chefunterhändler Mohammad Baqer Qalibaf später laut Berichten von Staatsmedien, dass sein Land künftig die Straße von Hormuz verwalten werde.

“Die Straße von Hormuz wird niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht von der Islamischen Republik Iran verwaltet werden”, sagte Qalibaf am Dienstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA. Die Meerenge ist für den globalen Handel mit Öl und Flüssiggas von großer Bedeutung.

Die USA und der Iran einigten sich auf einen Fahrplan für ein Friedensabkommen in der Region. Dieser soll nach Angaben der als Vermittler agierenden Staaten Katar und Pakistan binnen 60 Tagen zu einer endgültigen Vereinbarung führen.

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