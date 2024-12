Assads Luxus enthÃ¼llt – VIDEO

Von: luk

Während die Mehrheit der syrischen Bevölkerung in Armut lebt, hat Baschar al-Assad mit seiner Familie während seiner Herrschaft ein Vermögen angehäuft.

Ein Video, das weltweit die Runde macht, zeigt den unglaublichen Reichtum des ehemaligen Machthabers.

Nach seinem Sturz stoßen Aufständische auf seinen luxuriösen Fuhrpark – eine eindrucksvolle, aber auch schockierende Kostprobe seines Wohlstands.

Oberklasse-Limousinen, Camper, exklusive Sportwagen wie ein Ferrari F50. Der Diktator hatte offenbar einen Hang zu noblen Karossen, während er Krieg gegen das eigene Volk führte.

Former Syrian regime leader Assad, who fled Syria, hoarded luxury vehicles in his palace while Syrians struggled to survive by scavenging through garbage in other countries.

I spot Lambo LM002, DB9, Ferrari F50, F430, Countach, Audi R8, SLS, Continental GT, Phantom, Audi Q8 + pic.twitter.com/PGEDDKmWjS

— Abdullah Tanriverdi (@xjourno) December 8, 2024