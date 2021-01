Aufgebrochene Autos in Meran

Meran – Vor kurzem hat ein Bürger der Süd-Tiroler Freiheit von Meran berichtet, dass sein Auto abends am Untermaiser Bahnhof aufgebrochen worden war. Dabei war erheblicher Sachschaden von mehreren 100 Euro entstanden.

„In letzter Zeit wurden immer wieder Autos an den Meraner Bahnhöfen aufgebrochen. Neu ist allerdings, dass dies schon abends passiert, wenn noch rege Bewegung am Bahnhof herrscht“, erklärt die Bewegung in einer Aussendung.

Die Süd-Tiroler Freiheit von Meran fordert alle Bürger auf, unbedingt Anzeige zu erstatten und den Tätern nicht freie Hand zu lassen.