Außenminister Schallenberg wegen Lungenentzündung im Spital

Von: apa

Außenminister Alexander Schallenberg befindet sich seit Samstag aufgrund einer Lungenentzündung in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Das teilte sein Büro der APA am Montag mit. Alle für diese Woche geplanten Termine und Reisen seien daher abgesagt oder verschoben worden. Weiters hieß es seitens des Außenministeriums (BMEIA): “Es geht ihm gut und er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal ausdrücklich für die hervorragende Versorgung.”

Der ÖVP-Minister hätte am (heutigen) Montag und am Dienstag beim Europäischen Forum Alpbach auftreten und unter anderem mit seinen Amtskollegen und Amtskolleginnen aus Kroatien, Gordan Grlić Radman, und Rumänien, Luminita Odobesc, konferieren sollen. Für Donnerstag und das Wochenende waren Teilnahmen am informellen EU-Außenministerrat in Brüssel sowie am GLOBSEC-Forum in Prag geplant gewesen.