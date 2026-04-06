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Beate Meinl-Reisinger: Krieg muss "so rasch wie möglich" enden

Außenministerin Meinl-Reisinger besucht Saudi-Arabien

Montag, 06. April 2026 | 21:34 Uhr
Beate Meinl-Reisinger: Krieg muss \
APA/APA/AFP (Archiv/JOHN THYS
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Von: apa

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) beginnt am Dienstag einen zweitägigen Besuch in Saudi-Arabien auf. Geplant seien Treffen mit dem saudi-arabischen Außenminister, Faisal bin Farhan Al Saud, dem Generalsekretär des Golfkooperationsrats Jassim Mohammed Al-Budaiwi und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim, teilte das Außenministerium der APA mit. “Unser Ziel ist klar: Dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden”, betonte Meinl-Reisinger.

Die für Energieversorgung, Handel und Stabilität entscheidenden Routen müssten wieder frei und sicher passierbar sein, forderte die Außenministerin vor ihre Abreise am Montag. “Österreich schöpft alle diplomatischen Mittel aus, um aktiv zu einer Stabilisierung der Lage beizutragen und unsere nationalen Interessen zu schützen”, so Meinl-Reisinger weiters. Das Ziel der Reise sei Deeskalation durch Vermittlung. “Wir bringen uns aktiv ein, vermitteln und positionieren Wien gezielt als Ort für Dialog, Verhandlung und konkrete Lösungen”, betonte die Außenministerin. Zuletzt besuchte Meinl-Reisinger Saudi-Arabien Ende Jänner im Rahmen einer mehrtägigen Reise in die Golfregion.

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