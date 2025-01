Außenministerium wegen UNRWA-Ausweisung aus Israel besorgt

Von: apa

Vor dem Hintergrund der Ausweisung des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA aus Israel hat sich das Außenministerium “zutiefst beunruhigt” gezeigt. Mit dem Inkrafttreten der israelischen Gesetzgebung werde die Arbeit von UNRWA in Gaza, dem Westjordanland und Ostjerusalem de facto verunmöglicht, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. UNRWA übe eine Schlüsselrolle bei der humanitären Versorgung, im Bildungsbereich und bei der Gesundheitsversorgung aus.

Betroffen von der Maßnahme seien Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, so das Außenministerium weiter. Außerdem sei es “nicht nur völlig unzulässig, die UNO zum Feind zu erklären, sondern auch nicht förderlich für die Sicherheit Israels”. Von Israel werde ein realistischer Plan gefordert, wie die humanitäre Versorgung in den besetzten Gebieten unter den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen gewährleistet werden könne. Österreich habe seit 7. Oktober 2023 über 60 Millionen Euro für die Zivilbevölkerung in Gaza und der von Konflikten schwer gebeutelten Region bereitgestellt. In diesem Engagement werde nicht nachgelassen, stand in der Aussendung des Ministeriums.

Ärzte ohne Grenzen kritisierte, dass das israelische UNRWA-Verbot die humanitäre Katastrophe in den palästinensischen Gebieten “dramatisch verschärfen” werde. Es wurde betont, dass das UNRWA 2024 im Gazastreifen mehr als Millionen medizinische Behandlungen durchführte. Im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem sind es laut Mitteilung mehr als 776.000 gewesen.

Norwegen gibt mehr als 23 Millionen Euro

Unterdessen gab Norwegen die Zahlung von 275 Millionen Kronen (23,4 Millionen Euro) an die UNRWA bekannt. Der Gazastreifen “liegt in Ruinen und die Hilfe der UNRWA ist nötiger denn je”, erklärte Außenminister Espen Barth Eide am Donnerstag. “Es ist äußerst dramatisch für Palästina, dass die israelischen Gesetze in Kraft treten, welche die UNRWA in der Praxis an der Arbeit hindern können”, fügte er hinzu.

Die 275 Millionen Kronen würden für die Arbeit des Palästinenserhilfswerks zugunsten von “sechs Millionen palästinensischen Flüchtlingen in Palästina, Libanon, Syrien und Jordanien” bereitgestellt, hieß es weiter aus Oslo. Norwegen erkennt seit Mai 2024 neben den EU-Ländern Spanien und Irland einen eigenständigen palästinensischen Staat an.

Tätigkeit auf “israelischem Territorium” für UNRWA verboten

Israel hatte dem Palästinenserhilfswerk Tätigkeiten “auf israelischem Territorium” untersagt. Das Verbot gilt seit Donnerstag. Die Ausweisung der UNRWA folgt auf ein vom israelischen Parlament im Oktober verabschiedetes Gesetz, das der Organisation die Tätigkeit in Israel und Ostjerusalem verbietet. Israel erklärte zudem, jeglichen direkten und indirekten Kontakt zu dem Palästinenserhilfswerk abzubrechen. Das gelte auch für Kontakte zu “allen, die in ihrem Auftrag handeln”, wie Israels UNO-Botschafter Danny Danon sagte.

Hilfswerk wird Zusammenarbeit mit Hamas vorgeworfen

Israel steht dem UNO-Hilfswerk seit langem kritisch gegenüber – insbesondere wegen des Vorwurfs der Zusammenarbeit mit der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas. Die israelische Regierung beschuldigt rund ein Dutzend UNRWA-Mitarbeiter, an dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen zu sein.

Kurz vor Inkrafttreten der israelischen Sperre wies der Oberste Gerichtshof in Israel am Mittwochabend eine von der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Adalah vorgebrachte Klage zur Aussetzung des Verbots ab. Das Gesetz verbanne die UNRWA nur “vom souveränen Territorium des Staates Israels”, verbiete aber nicht deren Tätigkeiten im Westjordanland und im Gazastreifen, hieß es in der Begründung des Gerichts.

Hilfswerk hat lange Geschichte

Dem Palästinenserhilfswerk zufolge ist nun unklar, ob beispielsweise das Passieren eines israelischen Kontrollpunkts im Westjordanland “als Kontakt mit den israelischen Behörden angesehen wird” und daher für die UNRWA-Mitarbeiter verboten ist. Auch wer jetzt die Aufgaben des Palästinenserhilfswerks übernimmt, ist nicht klar.

Das Hilfswerk wurde gegründet, um den im Krieg nach der Staatsgründung Israels vertriebenen Palästinensern zu helfen. Die Organisation engagiert sich im ganzen Nahen Osten, vor allem in den palästinensischen Flüchtlingslagern, und bietet unter anderem Bildung und Gesundheitsversorgung an.