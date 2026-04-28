Austausch mit Niederösterreich vertieft

Von: luk

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am 27. April eine Delegation des niederösterreichischen Landtages unter der Leitung von Präsident Karl Wilfing in Bozen empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens standen aktuelle politische Entwicklungen sowie der Austausch über gemeinsame Herausforderungen auf regionaler Ebene.

Beim Gespräch betonten beide Seiten die Bedeutung eines kontinuierlichen Dialogs zwischen den Regionen. Landeshauptmann Kompatscher erörterte mit den Gästen Themen wie die Stärkung der Autonomie, nachhaltige Entwicklung sowie die Rolle der Regionen in Europa.

Der Südtiroler Landeshauptmann unterstrich die Wichtigkeit solcher Begegnungen für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit. Der niederösterreichische Landtagspräsident Wilfing dankte für die Gastfreundschaft.