Autonome Spielräume: Minister Boccia bei LH Kompatscher – LIVE

Bozen – Regionenminister Boccia trifft heute am frühen Nachmittag in Bozen mit LH Kompatscher zusammen. Am Ende der Aussprache ist ein virtuelles Pressestatement vorgesehen.

Am heutigen 4. Mai kommt Francesco Boccia nach Bozen, um mit Landeshauptmann Arno Kompatscher über die Phase 2 und die autonomen Handlungsspielräume des Landes Südtirol zu sprechen. Es ist dies der zweite offizielle Besuch des Regionen- und Autonomieministers in Südtirol nach seinem Antrittsbesuch im Januar dieses Jahres im Landhaus in Bozen.

Der Regionenminister wurde gegen 13.45 Uhr im Landhaus 1 erwartet. Im Anschluss an das vertrauliche Gespräch geben Landeshauptmann Kompatscher und Minister Boccia im Landhaus 1 auch eine virtuelle Erklärung an die Medien ab.