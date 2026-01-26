Aktuelle Seite: Home > Politik > Bahnstrecke Bruneck-Franzensfeste wird barrierefrei wiedereröffnet
Wiedereröffnung der Pustertalbahn am 27. Jänner

Bahnstrecke Bruneck-Franzensfeste wird barrierefrei wiedereröffnet

Montag, 26. Januar 2026 | 17:33 Uhr
Von: mk

Bruneck – Nach eineinhalb Jahren Bauarbeiten wird am Dienstag, 27. Jänner, der Bahnverkehr auf der Pustertalbahn wieder aufgenommen: Der Abschnitt Bruneck-Franzensfeste ist wieder befahrbar und ergänzt die im Juni erfolgte Wiedereröffnung der Strecke Bruneck-Innichen. Die Modernisierungsarbeiten für die außerordentliche Instandhaltung wurden von RFI (Rete Ferroviaria Italiana), dem Land Südtirol und dem Ministerium für Infrastruktur und Verkehr umgesetzt. Die Arbeiten sind abgeschlossen. In den vergangenen Tagen haben Tests mit Zügen von SAD und Trenitalia gezeigt, dass die Strecke einsatzbereit ist.

Während der Schließung waren Barrieren abgebaut worden. Dadurch können auch Menschen mit Behinderungen die Bahnlinie uneingeschränkt nutzen. Insgesamt wurden die 13 Bahnhöfe Mühlbach, Vintl, Ehrenburg, St. Lorenzen, Bruneck, Bruneck Nord, Percha, Olang, Welsberg, Niederdorf, Toblach, Innichen und Vierschach erneuert. Dabei entstanden 18 Aufzüge – davon 9 neu installiert und 9 modernisiert –, 6 Kilometer taktile Leitsysteme für sehbehinderte Menschen, 3.500 Meter Bahnsteigkanten sowie 7.000 Quadratmeter barrierefreie Flächen. Diese Maßnahmen sorgen für sichere und inklusive Bahnhöfe und erleichtern die Nutzung für Rollstühle und Gehhilfen. Zudem wurde an den Bahnhöfen Toblach und Olang/Antholz ein Assistenzdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (PRM – Passengers with Reduced Mobility) eingerichtet.

Öffentlichkeitsarbeit und Verteilaktion

Bis 27. Jänner werden in den Zügen zwischen Bruneck und Innichen Informationsflyer zum Projekt verteilt. Am 27. Jänner informiert ein mehrsprachiges Team am Bahnhof Bruneck über „Pustertal: NonStop“ und die Wiedereröffnung der Strecke bis Franzensfeste.

Bei den Tests am 23. Jänner, an denen auch Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität, Daniel Alfreider, teilnahm, waren Anlagen und Barrierefreiheit auf 27 Kilometern Strecke überprüft worden. “Nur der Zug bringt die nachhaltige Mobilität voran”, erklärte Alfreider und unterstrich, dass die Infrastruktur “vollständig saniert” sei. “Diese Wiedereröffnung ist ein konkretes Signal für das Pustertal: Sie gibt den Menschen Zeit zurück, macht Verbindungen einfacher und Bahnhöfe wirklich barrierefrei. So wird Mobilität zu einem Service, der nah am Alltag ist.”

Offizielle Wiedereröffnung und weitere Arbeiten

Zur Wiedereröffnung sind eine Fahrt auf der Strecke mit den Stakeholdern und eine Pressekonferenz in Schabs geplant. Teilnehmen werden unter anderem der Minister für Infrastruktur und Verkehr Matteo Salvini, Landesrat Alfreider, RFI-Generaldirektor Aldo Isi, die Sonderkommissarin für die Riggertalschleife und den Generellen Verkehrsplan von Brixen Paola Firmi sowie der Bürgermeister von Natz-Schabs Alexander Überbacher.

Die weiteren Arbeiten zur Verbesserung der Strecke gehen weiter, dazu gehört auch der Bau der Riggertalschleife. Sie soll eine Zeitersparnis von 15 Minuten für Fahrgäste bringen, die vom Pustertal in Richtung Brixen und Bozen unterwegs sind.

