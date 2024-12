Bashir zum Chef der Übergangsregierung in Syrien ernannt

Von: APA/Reuters

In Syrien wird der bisherige Chef der Rebellenregierung in der Aufständischen-Hochburg Idlib, Mohammed al-Bashir, nach eigenen Angaben Chef einer Übergangsregierung. Er sei zum Interimsregierungschef ernannt worden und solle diese Übergangsregierung bis zum 1. März 2025 leiten, teilte Bashir am Dienstag in einer TV-Ansprache mit. Berichten zufolge studierte der Politiker Elektronikingenieurwesen und islamisches Recht. Er ist Anfang 40.

Unterdessen empfahl die Führung der syrischen Rebellen Insidern zufolge ihren Kämpfern den Abzug aus den Städten. Im Gegenzug sei die Stationierung von Polizeieinheiten sowie internen Sicherheitskräften angeordnet worden, die mit der führenden Rebellengruppe, der islamistischen Hayat Tahrir al-Sham (HTS), verbunden seien, verlautete von zwei Personen aus dem Umfeld der Rebellen.