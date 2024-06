Baubeginn der Beach-Arena in Sinich

Von: Ivd

Meran – Heute wollte der Gemeindeausschuss, angeführt von Bürgermeister Dario Dal Medico, zusammen mit der Direktorin der Meranarena Sandra Zambianco und dem Präsidenten Luca Bordato, das Bauvorhaben zur Errichtung einer Beach-Arena in der Sportzone Sinich ansehen.

Die Bauarbeiten beginnen im Juni und dauern voraussichtlich bis Februar 2025. „Es handelt sich um eine mehrzweckige und überdachte Struktur, die auch in den Wintermonaten mit beheiztem Sand genutzt werden kann. Im Innenbereich wird sie mit Umkleidekabinen, Duschen und WCs ausgestattet. In den Sommermonaten soll die Möglichkeit bestehen, die Anlage an den Seiten zu öffnen, um den Innenbereich zu belüften“ erklärte Präsident Bordato.

Der Bürgermeister Dal Medico erklärte, dass „die Idee aus der zwingenden Notwendigkeit, die gesamte Sportanlage zu erneuern, entstand. Dank der Zusammenarbeit zwischen Stadtgemeinde, Meranarena und dem Unternehmen Rauch wird der gesamten Bevölkerung von Meran eine multifunktionale, qualitativ hochwertige und energetisch nachhaltige Sportanlage zur Verfügung gestellt“. Die Entscheidung, die Beach-Arena in Sinich zu errichten, fiel daher nicht zufällig: „Wir wollten der Fraktion Glanz und einen Mehrwert verleihen“ sagte die Referentin für Stadtviertel Emanuela Albieri.

In der Beach-Arena kann jede Art von Sport auf Sand ausgeübt werden, wie z. B. Beach-Volley, Beach-Soccer, Beach-Tennis, Rugby und viele andere. „Einerseits geht es darum, eine Lücke im Sport zu schließen – kommentierte der Gemeindereferent für Sport und Finanzen Nerio Zaccaria – wir können uns rühmen, die erste, auch für internationale Turniere zugelassene Sportanlage in der Region zu haben, in der eine neue Sportart ausgeübt werden kann, was auch den Wünschen der Bevölkerung entgegenkommt. Die Anlage wird sich der Beliebtheit der Bevölkerung erfreuen, da sie von Profisportlern und -sportlerinnen sowie von Amateur*innen das ganze Jahr über genutzt werden kann und den Bedürfnissen von Müttern und Kindern sowie von Schulen für zusätzliche Aktivitäten Rechnung trägt“.

Gleichzeitig wird dank der Bereitstellung von 288.000 Euro, genehmigt vom Gemeinderat im vergangenen Mai, eine Fotovoltaikanlage über der Bocciabahn mit einem Ertrag von 120 kW/h errichtet, die die gesamte Struktur versorgt. „Ohne Fotovoltaik wäre die Führung der Anlage nicht nachhaltig. Mit deren Errichtung sollen die Jahreskosten reduziert werden. Demnächst starten wir mit der Vergabe der Arbeiten“ fügte Präsident Bordato hinzu.

„Ich danke der Gemeindeverwaltung für die Unterstützung auch in diesem Projekt, unterstrich die Direktorin Zambianco – da sie die Arbeiten für einen Betrag von 872.794,87 Euro, für den die Meranarena um einen Landesbeitrag von ca. 50 Prozent angesucht hat, über einen öffentlichen Wettbewerb, an dem 14 Unternehmen teilgenommen haben, vergeben hat.“

Die Baufirma Rauchbau GmbH wurde in Zusammenarbeit als Bietergemeinschaft mit Tipiesse, einem führenden Unternehmen im Bereich der Überdachung von Sportanlagen mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Zu den wichtigsten ausgeführten Bauwerken zählt die Überdachung des Stadions San Siro in Mailand.

Für die Durchführung des Projektes wurde Ing. Riccardo Mora des Studio 3M Engineering GmbH aus Bozen ausgewählt, der seine Zufriedenheit darüber äußerte, „den richtigen Kompromiss sowohl bezüglich der Ausgaben der Meranarena als auch bezüglich der Planung der Arbeiten mit der Firma Rauchbau gefunden zu haben“.

Die Verwaltung der Anlage verbleibt in den Händen der Meranarena GmbH, einer Inhouse-Gesellschaft der Stadtgemeinde Meran, die viele der städtischen Sportanlagen führt.