BBT-Südzulauf: Ausgleichsgelder genehmigt und verteilt

Von: Ivd

Bozen – In ihrer heutigen Sitzung hat sich die Landesregierung mit den Ausgleichsmaßnahmen für die südliche Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel (BBT) im Abschnitt Franzensfeste–Waidbruck befasst. Auf Vorschlag von Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider wurde genehmigt, welche Projekte förderfähig sind und wie die verfügbaren Gelder verteilt werden.

Zu den neu genehmigten Projekten zählen unter anderem der Bau einer Brücke im Ortszentrum von Mittewald in Franzensfeste, die energetische Sanierung des Kindergartens in Vahrn, die Errichtung eines Gemeindebauhofs in Natz-Schabs, die Instandsetzung der Widmannbrücke in Brixen, die Erneuerung der Beleuchtung in den Sportzentren von Klausen, der Bau eines Gehsteigs von Pizack nach St. Peter in Villnöß sowie die Sanierung des Kulturhauses in St. Peter in Lajen.

„Finanziert werden diese Projekte durch den Auftraggeber, die italienische Eisenbahngesellschaft Rete Ferroviaria Italiana RFI“, erklärt Landesrat Alfreider. Das Land Südtirol und RFI hatten bereits in den vergangenen Jahren eine Vereinbarung dazu genehmigt. „Allerdings kann man die Umweltauswirkungen erst endgültig abschätzen, nachdem die Planung abgeschlossen ist“, erläutert Alfreider. Deshalb hatte sich die Landesregierung das Recht vorbehalten, die Aufteilung der Mittel nachträglich anzupassen.

Die Koordination zwischen den betroffenen Gemeinden, und zwar Vahrn, Franzensfeste, Natz-Schabs, Brixen, Klausen, Feldthurns, Villnöß, Lajen, Villanders, Barbian, Waidbruck sowie der Bezirksgemeinschaft obliegt der Bezirksgemeinschaft Eisacktal. Diese hatte in den vergangenen Monaten einen Vorschlag vorgelegt, wie die Projektliste ajouriert und die verfügbaren 18,8 Millionen Euro neu verteilt werden sollten. Der Vorschlag wurde mit den Begünstigten abgestimmt und anschließend vom italienischen Infrastruktur- und Verkehrsministerium in Rom sowie von der Landesregierung genehmigt.

Die Gesamtsumme von 19,8 Millionen Euro bleibt unverändert und wurde von RFI bereits vollständig ans Land überwiesen 2024 wurden bisher 2,401 Millionen Euro auf Grundlage konkreter Anträge der Projektträger gebunden.