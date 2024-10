Bedeutung der Zusammenarbeit betont

Von: luk

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat heute im Landhaus 1 den neuen Leiter der Verkehrspolizei Trentino-Südtirol und Belluno, Pasquale Sorgonà, empfangen. Sorgonà folgt auf Giancarlo Conte, der zum Quästor der Provinz Verbano-Cusio-Ossola befördert wurde.

Landeshauptmann Kompatscher besprach bei dem Treffen unter anderem die hohe Verkehrsbelastung durch Schwer- und Personenverkehr auf der Brennerachse und die Herausforderungen, die durch die Sanierung des Luegbrücke entstehen. Er betonte die Wichtigkeit der grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeikräfte und der Autobahngesellschaften. Auch laut Sorgoná sind Kooperationen im Verkehrsbereich unerlässlich.

Sorgonà ist seit 1985 bei der Polizei und war zuletzt erster Direktor des Quästors in Pescara. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Polizeidienst. Er leitete unter anderem die Abteilung der Post- und Kommunikationspolizei in den Regionen Abruzzen, Molise und Friaul-Julisch Venetien. Darüber hinaus hat er leitende Positionen in der Kriminalpolizei in Rom innegehabt und ist als Dozent an den Universitäten Molise, der europäische Universität Rom und der D’Annunzio-Universität Chieti-Pescara tätig.