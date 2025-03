Beschlussantrag zum weiteren Ausbau der Kleinkinderbetreuung genehmigt

Von: mk

Bozen – Angesichts des gesellschaftlichen Wandels benötigen Eltern immer mehr Unterstützung bei der Betreuung der Kinder. Diese stellt für viele Familien eine große Herausforderung dar. Daher hat SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg im Landtag einen Beschussantrag eingereicht, der einen weiteren Ausbau der Kleinkinderbetreuung fordert.

„Die Betreuungsangebote wurden in den letzten zehn Jahren kontinuierlich ausgebaut, dennoch ist eine weitere Ausweitung der Kleinkinderbetreuung dringend nötig. Vor allem aber gilt es die Bezahlung der Betreuungskräfte zu erhöhen, um die gute Qualität der Dienste abzusichern“. ist Deeg überzeugt. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die Kleinkindbetreuung ist ein ganzjähriges Angebot, flexibel und in drei Formen: Kitas, Kinderhorte, Tagesmütter und Betriebskindertagesstätten. Das Land hat die Kleinkindbetreuung in den letzten Jahren schrittweise ausgebaut. Laut Zahlen des ASTAT wurden in den letzten zehn Jahren die Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten um 1000 Plätze und die Zahl der Kitas von 40 im Jahr 2013 auf heute 128 aufgestockt. Ebenso wurden die Sommer- und Nachmittagsbetreuung sowie die Mensadienste flächendeckend ausgebaut.

„Ziel meiner Familienpolitik war es, ein gutes Umfeld für Familien und Kinder zu schaffen, denn die Familien sind das Fundament der Gesellschaft und die Kinder unsere Zukunft. Ziel war und ist es für jedes Kind, das Betreuung benötigt, einen qualitativ guten Kinderbetreuungsplatz zu finden“, so die ehemalige Landesrätin. Daher müsse der Ausbau der Kleinkinderbetreuung weiter vorangetrieben und der Dienst fortlaufend und gut an den Bedarf der Kinder und Familien angepasst werden. Ein zentraler Punkt dabei sei die Qualität der Dienste.

„Die Wertschätzung und Bezahlung der Betreuungskräfte, vorwiegend Frauen, die in den Kleinkindbetreuungsdiensten arbeiten, spielt hier eine wichtige Rolle. Die Löhne müssen an jene des Kindergartens angepasst werden und das Angebot und die Öffnungszeiten müssen verbessert werden“, fordert Deeg daher in ihrem Beschlussantrag. Der Antrag wurde einstimmig genehmigt.