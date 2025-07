Bettenzahl: Verordnungsentwurf in Meran verabschiedet

Von: mk

Meran – Gestern hieß die Meraner Stadtregierung den Entwurf einer Verordnung gut, welche die Kriterien und Modalitäten für die Zuweisung von Gästebetten an Beherbergungsbetriebe regelt. Das Dokument wird in Kürze dem Gemeinderat zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

Die Grundsätze, die der Ausarbeitung des Entwurfs der neuen Gemeindeverordnung zugrunde liegen, wurden heute auf der Pressekonferenz der Exekutive von der Stadträtin für Wirtschaftsplanung und Tourismus, Barbara Hölzl, erläutert.

„Für die Zuweisung der Betten stehen uns zwei Kontingente zur Verfügung. Das Vorschusskontingent wurde mit dem Dekret Nr. 25 des Landeshauptmanns vom 26. September 2022 vorab festgelegt und sieht für Meran insgesamt 296 Betten vor. Diese werden laut neuer Verordnung wie folgt aufgeteilt: 266 für gastgewerbliche Betriebe, 30 für den Urlaub auf dem Bauernhof und keine Betten für private Vermieterinnen und Vermieter von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen. Im Gästebettenkontingent der Gemeinde, sind derzeit 39 Betten für die nicht gewerbliche Privatzimmervermietung vorgesehen, die anderen beiden Kategorien weisen keine verfügbaren Betten auf”, so die Stadträtin.

„Die Verordnung, die den Verordnungsentwurf der Landesverwaltung und des Gemeindenverbands aufgreift, aber von uns an die komplexe Realität Merans angepasst wurde, legt klar und transparent die Modalitäten und Fristen für die Einreichung von Anträgen auf Zuweisung neuer Betten sowie die Vorzugskriterien fest, nach denen diese Anträge bewertet werden“, erklärte Hölzl.

„Durch Inkrafttreten der Verordnung wird die Wirtschaftsentwicklung nun endlich nicht mehr blockiert. Zudem wird uns damit ein wirksames und angemessenes Werkzeug zur Verfügung stehen, um einerseits den Bedürfnissen der Wirtschaftstreibenden gerecht zu werden, gleichzeitig aber auch die Rechte der ansässigen Bevölkerung zu schützen. Eine weitere Zunahme von nicht gewerblichen Zimmervermietungen, die wir mit diesem Dokument verhindern wollen, hätte nämlich erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und die Preise von Wohnungen und würde diese für die Meranerinnen und Meraner weniger erschwinglich machen“, schloss Hölzl.

Die Zahlen

Derzeit gibt es in Meran insgesamt 8.918 Gästebetten, die sich wie folgt aufteilen: 6.423 Betten stehen in den gastgewerblichen Betrieben zur Verfügung, insgesamt 2.087 Betten können von Zimmervermietern und in möblierten Ferienwohnungen angeboten werden, 408 Betten in Ferienwohnungen auf den Bauernhöfen.