Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt über baldigen Baubeginn erfreut

Meran – Bekanntlich hat der Staatsrat in Rom nach mehrjährigem Rechtsstreit den Rekurs der Bietergemeinschaft Pizzarotti in letzter Instanz abgelehnt und die Vergabe an die Bietergemeinschaft Carron Bau bestätigt. Ein langer Rechtsstreit hat damit ein Ende gefunden, sodass die Bauarbeiten baldigst beginnen können, wie Landesrat Daniel Alfreider kürzlich versprach.

Besonders erfreut darüber zeigte sich der Präsident der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Luis Kröll, welcher das Projekt seit vielen Jahren für die betroffenen Gemeinden betreut. Nicht zuletzt hat sich die Bezirksgemeinschaft an der Seite des Landes gegen den Rekurs der Fa. Pizzarotti beim Verwaltungsgericht in Bozen eingelassen. Dieser wurde dann bekanntlich vom Verwaltungsgericht in Bozen angenommen und der Zuschlag der Fa. Pizzarotti erteilt.

„Es freut mich sehr“, so Luis Kröll, „dass der Staatsrat in Rom auch den von uns hinterlegten Argumenten gefolgt ist und schlussendlich dem erstplatzierten Unternehmen Carron Bau den Zuschlag erteilt hat. Dies bestätigt auch die korrekte Vergabe seitens der Vergabeagentur des Landes. Wir hoffen nun sehr, dass mit dem Bau baldigst begonnen werden kann. Wir bedanken uns beim Landeshauptmann und dem zuständigen Landesrat, aber auch allen involvierten Landesämtern für die Unterstützung in dieser für den Bezirk so wichtigen Sache.“