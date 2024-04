Bildung im Fokus

Lana – Im Rahmen ihrer Wahlkampagne für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai 2024 haben sich die SVP ArbeitnehmerInnen von Lana kürzlich mit der Schulgewerkschaftsvertreterin Petra Nock getroffen. Das Treffen fand im Rahmen des wöchentlichen „ArbeitnehmerInnen-Aperitifs“ statt und widmete sich dem bedeutenden Thema der Bildung.

Nach einer einleitenden Präsentation von Karl Spergser, einem Lananer Schuldirektor in Pension, diskutierten die Teilnehmer intensiv über die aktuellen Herausforderungen im Bildungssystem. Insbesondere die Langzeitfolgen von Covid-19 sowie die aktuelle Migrationssituation wurden als große Belastungen für die Schulen identifiziert. Es sei unbestreitbar, dass ein rückläufiges Bildungsniveau in verschiedenen Bereichen in den letzten Jahren zu beobachten sei, hieß es bei dem Treffen. Dies wird zum Teil auf den unveränderten Personalbestand sowie auf eine fehlerhafte Aufgabenverteilung zurückgeführt. Petra Nock brachte dies auf den Punkt, indem sie betonte: „Wenn hochqualifizierte Fachkräfte für einfache Tätigkeiten eingesetzt werden müssen, ist dies ineffizient.“

Um den Bildungsauftrag der Schulen besser erfüllen zu können, wurde die Notwendigkeit einer verbesserten Vernetzung innerhalb des Bildungssystems betont. Eine verbesserte Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie beispielsweise den Gemeinden, könnte dazu beitragen, dass sich die Schulen verstärkt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Hierbei wurden bereits positive Erfahrungen mit dem Projekt JUXINO gemacht, einer Nachmittagsbetreuung von Kindern und Jugendlichen durch das Jugendzentrum JUX.

Ein weiteres wichtiges Thema des Treffens war die soziale Gerechtigkeit im Bildungsbereich. Die Gewährleistung von Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen erfordert einen effizienteren Einsatz der vorhandenen Ressourcen und eine Neuausrichtung des Schulsystems. Die Einrichtung von technischen Tischen, an denen Vertreter der Landesregierung und der Schulgewerkschaften teilnehmen, wurde als positiver Schritt angesehen, jedoch wurde betont, dass nun konkrete Maßnahmen folgen müssen.

Die SVP Arbeitnehmerinnen und -Abreitnehmer sind entschlossen, die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Schule in Lana zu verbessern und sich hierbei an bewährten Praktiken in Südtirol zu orientieren. In den kommenden Wochen sind weitere Treffen mit Experten geplant, darunter auch eine Diskussion zum Thema „Familie und Jugend in Lana“ mit Christa Ladurner am kommenden Mittwoch. Alle Bewohnerinnen und Bewohner von Lana sind herzlich eingeladen, sich an diesen Diskussionen zu beteiligen.