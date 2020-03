Bozen: Alfreider begrüßt die Aufhebung des Fahrverbotes

Bozen – Die Aufhebung der Diesel-Fahrverbote der Euroklasse 3 in Bozen sei eine wichtige Maßnahme, damit derzeit die Bürger, die unterwegs sein müssen, das Auto ohne Einschränkungen benützen können. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider hatte bei der Gemeinde interveniert, damit das Fahrverbot aufgehoben werden kann. “Natürlich dürfen nur Fahrten gemacht werden, die absolut notwendig sind. Die Aufhebung des Fahrverbotes erlaubt es aber nun den Bürgern mit der Fahrzeugklasse Euro 3 das Privatauto für notwendige Einkäufe, zum Gesundheitsschutz oder für die Versorgung pflegebedürftiger Verwandte zu nutzen”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. In der derzeitigen Lage sei es für den Gesundheitsschutz besser das Privatauto als die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, so der Landesrat.

Von: luk