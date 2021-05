Bozen: Gemeinde will Toiletten-Notstand beheben

Bozen – Der wiederholte Corona-Lockdown mit der Schließung aller Bars hat den „Toiletten-Notstand“ in Bozen akut werden lassen und ihn endlich auf oberster stadtpolitischer Ebene zum Thema gemacht. Darauf weist der Präsident der Wirtschaftskommission im Bozner Gemeinderat, Rudi Benedikter, hin.

„Bei meiner gestrigen Aussprache zum Problem Toiletten-Notstand in Bozen mit Wirtschafts-Stadträtin Johanna Ramoser und dem Persönlichen Referenten des Vizebürgermeisters, Werner Frick, sicherte die Stadträtin mir zu, dass der Stadtrat durch eine Umschichtung des Haushaltsüberschusses 2020 nunmehr 200.000 Euro für die Renovierung des sogenannten Gärtnerhäuschen auf der Bozner Wassermauer bereitgestellt hat, und zwar als „Bar und Öffentliche Toilette“ – behindertengerecht und sicher vor Vandalismus“, betont Benedikter.

Im Stadtzentrum hingegen sollen – als schnelle Lösung – die Toiletten des Bozner Rathauses in der Gumergasse für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden – mit der entsprechenden Betreuung in Punkto Sicherheit und Reinigung. Weitere 500.000 Euro stünden für die Umrüstung anderer Bars mit öffentlichen Toiletten zur Verfügung.

„Darüber hinaus erneuerte ich meine beispielhaften Vorschläge für weitere öffentliche Toiletten in anderen Teilen der Stadt – zb. Am Mazziniplatz -, indem ich der Stadträtin ein kleines Dossier mit einer Reihe von öffentlichen Toiletten-Anlagen vorlegte, die in verschiedenen deutschen Städten realisiert wurden“, erklärt Benedikter abschließend.