Bozen hat einen neuen Vizebürgermeister

Bozen – Stephan Konder tritt in die Fußstapfen von Bozens Vizebürgermeister Luis Walcher, nachdem dieser in den Landtag gewählt worden ist.

Am Freitagvormittag fand die erste Gemeinderatssitzung im Rathaus statt, bei der Konder seine neue Funktion als Stadtrat und Vizebürgermeister übernommen hat.

Am Abend zuvor hatte das Votum des Gemeinderats grünes Licht gegeben. Gleichzeitig war Konder selbst von seinem Amt als Gemeinderatspräsident zurückgetreten.

In einer außerordentlichen Sitzung am Freitagmorgen hat der Stadtrat den Beschluss zur Wahl des neuen Gemeinderatspräsidenten genehmigt, die in der nächsten Sitzung am Dienstag, den 23. Januar um 18.00 Uhr stattfinden soll. Der Beschluss wurde an den Rat weitergeleitet.

Neben Konder hieß Bürgermeister Renzo Caramaschi auch den neu ernannten Stadtrat Christian Battisti offiziell im Rat willkommen, der für Angelo Gennaccaro nachrückt. Auch Gennaccaro wechselt bekanntlich in den neuen Landtag.