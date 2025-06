Bozen nimmt an der CLIMAXX-Auftaktkonferenz in Barcelona teil

Von: mk

Bozen – Am 9. und 10. Juni nahmen Vertreter der Stadt Bozen an der Auftaktkonferenz für das EU-Projekt CLIMAAX in Barcelona teil. Das Projekt CLIMAAX unterstütz EU-weit lokale und regionale Verwaltungen bei der Bewertung von Klimarisiken und bei Ausarbeitung gezielter Klimaanpassungspläne. Derzeit nehmen 69 europäische Regionen, Provinzen und Gemeinden am Projekt teil.

Bozen beteiligt sich an einem Unterprojekt von „Climaxx“, dem Projekt „Bomaxx“, das zur Gänze von der EU finanziert wird. Bei „Bomaxx“ geht es darum, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich die größten Klimarisiken, von denen Bozen in den nächsten Jahrzehnten betroffen sein wird – anhaltende Hitzeperioden und Starkregen – entwickeln und auf die Stadt auswirken werden. Es wird ein Katalog mit Maßnahmen erarbeitet, die die Folgen des Klimawandels für die Bevölkerung und die Wirtschaft abmildern sollen. Einige dieser Maßnahmen werden in einem Bereich der Stadt probeweise getestet.

Die einzelnen Maßnahmen werden in den kommenden Monaten bei einem Auftakt-Workshop vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Anmerkungen, Vorschläge und Bedürfnisse der lokalen Akteure aufgenommen. Über die offiziellen Kommunikationskanäle der Stadt wird die Bevölkerung regelmäßig über die Projektfortschritte bzw. über die Möglichkeit einer aktiven Teilnahme an den geplanten Initiativen auf dem Laufenden gehalten.