Bozen: Oswaldpromenade bleibt länger gesperrt

Von: luk

Bozen – Die Arbeiten auf der Oswaldpromenade oberhalb von Bozen dauern bis voraussichtlich Anfang Juli an. Nach dem Steinschlag werden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, und auf dem sanierten Promenadenstück müssen noch die neuen Geländer montiert werden.

“Ab dem ersten Juliwochenende kann die Oswaldpromenade wieder begangen werden, sofern keine unvorhersehbaren Ereignisse technischer oder meteorologischer Natur auftreten und eine Verschiebung dieses Termins notwendig machen”, so die Stadt. Die Oswaldpromenade sei ein sehr beliebter Promenaden- und Spazierweg, daher arbeite die Gemeindeverwaltung mit Hochdruck an der Fertigstellung der Arbeiten für die Sicherung und Sanierung der gesperrten Abschnitte.

Wegen eines Steinschlages musste vor kurzem der Promenadenabschnitt zwischen der St.-Anton-Brücke und der Kreuzung mit dem Weg zum Peterploner bzw. hinunter zum Oswaldweg gesperrt werden. Die von der Gemeindeverwaltung beauftragte Firma wird die Porphyrsteine, die sich aus einem Felshang gelöst haben, in den nächsten Tagen entfernen und mit den Arbeiten für die Sicherung des Felshanges beginnen. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird dieser Abschnitt wieder geöffnet.

Parallel dazu werden die letzten Arbeiten für die Sanierung des steilen Promenadenweges fertiggestellt, der vom Oswaldweg zur Kreuzung mit dem Weg zum Peterploner und zum Eberle führt. Die Pflasterarbeiten sind abgeschlossen. Es müssen noch die neuen Geländer montiert werden. Sie sind aus Stahl, aber in ihrer Ausführung und Gestaltung lehnen sie sich an die alten, historischen Geländer an, die bisher den Weg säumten.

Ursprünglich sollte die Sanierung dieses Abschnittes der Oswaldpromenade Mitte Juni abgeschlossen sein. Es mussten aber ein paar zusätzliche Arbeiten durchgeführt werden, die aus Sicherheitsgründen notwendig geworden sind. Daher dauern die Arbeiten ein paar Wochen länger.

“Die Oswaldpromenade gehört zu den beliebtesten Promenaden der Stadt. Daher verstehen wir den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, dass die Oswaldpromenade so bald als möglich wieder geöffnet werden soll“, sagte der Stadtrat für Umwelt, Geologie und Energie, Marco Caruso. „Die Sicherheit der Personen, die auf der Oswaldpromenade unterwegs sind, hat aber absolute Priorität. Daher haben wir entschieden, einige zusätzliche Maßnahmen durchzuführen. Daher bitten wir die Bevölkerung noch um ein bisschen Geduld. Ab dem ersten Juliwochenende werden dann die beiden Abschnitt der Oswaldpromenade, die derzeit wegen Arbeiten gesperrt sind, wieder offen sein“.

Der Vizebürgermeister und Stadtrat für Zivilschutz, Stephan Konder fügte hinzu: „Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger geht vor. Nach dem Steinschlag ist der betroffene Abschnitt der Oswaldpromenade sofort gesperrt worden und es wurden die notwendigen technischen Untersuchungen durchgeführt. Die Oswaldpromenade wird Anfang Juli wieder geöffnet, sobald alle Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sind und die zuständigen Techniker ein positives Gutachten ausgestellt haben. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis und rufen dazu auf, die Anordnungen zum Schutz der Unversehrtheit der Personen zu respektieren“.