Bozen: “Zeit für eine Frau im Bürgermeistersessel”

Bozen – Im Rahmen des Jahresabschlussgesprächs mit der Presse hat Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi Fragen beantwortet und einen Blick in die Zukunft geworfen.

Laut dem ersten Bürger der Südtiroler Landeshauptstadt sind die größten Herausforderungen in den kommenden Jahren in Bozen der Verkehr und das leistbare Wohnen.

Mehrere Projekte stehen diesbezüglich an. Der Hörtenbergtunnel werde aber wohl erst zum Ende der Dekade angegangen werden, so Caramaschi. Was das Wohnen angeht, sieht der Bozner Bürgermeister den Ball beim Wobi und dem Land liegen. Nicht alle könnten in Bozen wohnen. Man könne nicht jede Fläche zubetonieren.

Auf die Frage, ob er bei den Wahlen 2025 ein weiteres Mal in den Ring steigen wird, meint Caramaschi: “Zu 90 Prozent werde ich nicht mehr antreten.” Caramaschi wird dann 79 Jahre alt sein. Er ist der Ansicht, dass es Zeit wäre, dass eine Frau das Bürgermeisteramt in Bozen übernimmt.