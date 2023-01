Bozner Altstadt: Kein Radlverbot in der Laubengasse

Bozen – Radfahrer dürfen in Bozen weiter durch die Innenstadt fahren. Das Verbot wird von der neuen Regelung für die verkehrsberuhigte Zone gestrichen. Die Neuerungen treten am Montag in Kraft.

Lieferfahrzeuge dürfen nur mehr vormittags von 6.00 bis 11.00 Uhr in die Altstadt fahren, danach müssen beispielsweise die Paketlieferanten auf Fahrräder umsteigen.

Die Bozner Gemeinderäte Matthias Cologna und Thomas Brancaglion zeigen sich zufrieden mit dem abgewendeten Radlverbot in der Laubengasse.

“Wir hatten das Thema in den Gemeinderat eingebracht und damit argumentiert, dass viele Kunden und Lieferanten die Geschäfte mit dem Fahrrad erreichen müssen und dass ein präventives Verbot, das auf einer potentiellen Überbelastung durch Lastenräder beruht, unnötig ist. Wir sind daher froh, dass die Stadtregierung nun von unseren Gründen überzeugt ist und das Verbot nicht in Kraft treten wird”.

Auch der Grüne Gemeinderat Rudi Benedikter ist froh über diese Entscheidung.