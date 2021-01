Brigitte Foppa wieder Opfer sexistischer Beleidigung

Bozen – Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Brigitte Foppa, ist wieder auf den sozialen Medien sexistisch beleidigt worden.

Die Politikerin hatte kürzlich dazu aufgerufen, in Griechenland gestrandete Flüchtlinge aufzunehmen.

Der Freiheitliche Jugendobmann Oscar Fellin hat diese Forderung auch auf Facebook als „Auswuchs eines völlig realitätsfremden Zugangs zur Einwanderung“ bezeichnet.

Ein User hat Fellins Eintrag mit einer Äußerung kommentiert, die unterirdisch ist und nichts mehr mit einer normalen politischen Debatte zu tun hat.

Brigitte Foppa behält sich rechtliche Schritte vor.

Solidaritätsbekundung für Brigitte Foppa

Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen drückt der Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, die einmal mehr Opfer von sexistischen Beleidigungen geworden ist, seine volle Solidarität aus und verurteilt den Angriff auf das Schärfste.

“Beschimpfungen, auch in den sozialen Medien, haben in den letzten Jahren in erschreckender Art und Weise zugenommen. Frauen sind davon besonders häufig betroffen und das umso mehr, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Gerade Politikerinnen werden mit regelrechten Shit Storms überflutet, mit sexistischen Äußerungen herabgewürdigt und persönlich angegriffen. Diese leidvolle Erfahrung müssen viele Frauen machen, auch in Südtirol. Dies ist beschämend und kann nicht einfach hingenommen werden. Dass endlich ein Umdenken stattfinden muss, hat nicht zuletzt der Schützenrap gezeigt”, so der Landesbeirat für Chancengleichheit.

“Bevor es aber erneut zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt, muss klargestellt werden, dass persönliche Beleidigungen weder mit freier Meinungsäußerung, noch mit sachlicher Kritik etwas zu tun haben und lediglich dazu dienen, Frauen den Mund zu verbieten. Die Folgen sind für alle, nicht nur für die betroffenen Frauen, verheerend. Unsere ganze Solidarität gilt der Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa und den Frauen in der Politik, die mit Mut und Engagement ihren Weg gehen und sich von den Anfeindungen gegen sie nicht abschrecken lassen”, heißt es abschließend.