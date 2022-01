Brixen: Direktzustellung der Säckchen zur Sammlung von Biomüll

Brixen – In diesen Tagen beginnt die Stadtwerke Brixen AG in der Gemeinde Brixen mit der Hauszustellung der Papiersäckchen für die korrekte Entsorgung von organischen Abfällen.

„Fast 8.000 Haushalte, die an den Dienst angeschlossen sind, werden die Säckchen erhalten, sagt Generaldirektor Markus Ritsch. Die Verteilung wird einige Wochen in Anspruch nehmen und voraussichtlich Anfang März abgeschlossen sein. „Die Stadtwerke Brixen AG hat die Direktzustellung eingeführt, um sicherzustellen, dass für die Entsorgung des Biomülls keine Plastiktüten, sondern Papiersäckchen verwendet werden”, sagt Markus Ritsch.

Die Verteilung erfolgt möglichst ohne persönlichen Kontakt. „Die Säckchen werden an einer geschützten und gut sichtbaren Stelle vor der Tür oder dem Eingang des Kondominiums deponiert, wobei der Empfänger der verschiedenen Pakete deutlich erkennbar ist“, erklärt Michele Bellucco, der Leiter der Umweltdienste.

Wenn die Säcke nicht zugestellt oder geschützt gelagert werden können, wird im Briefkasten ein Gutschein hinterlegt, mit dem die Jahresmenge an Biomülltüten bei den Kundenschaltern, im Recyclinghof oder in den Mini-Recyclinghöfen abgeholt werden kann.

Wer bereits vor der Zustellung Bedarf an weiteren Säckchen hat, kann sich die Jahresmenge selbst bei den Schaltern holen. Wem die Biomüllsäckchen im Laufe des Jahres ausgehen, erhält beim Kundenschalter der Stadtwerke Brixen AG einen weiteren Stapel. In beiden Fällen ist das Vorlegen der personalisierten Transponderkarte nötig.

„Es ist nicht nur wichtig, den Biomüll in den korrekten Säckchen zu entsorgen, es ist genauso wichtig, den organischen Abfall korrekt zu sammeln,“ betont Michele Bellucco. „In den Biomüll gehören nur Lebensmittelabfälle und Speisereste ohne Verpackungen, Haare, Blätter und kleine Pflanzen, abgekühlte Holzasche, Küchenpapier und Servietten. Es ist verboten, Restmüll als Biomüll zu entsorgen.“ Organische Abfälle sind ein wertvoller Rohstoff, aus dem in der Kompostieranlage in Schabs Kompost für die Landwirtschaft hergestellt wird.