Bürgerliste Zukunft Terlan tritt bei den Gemeinderatswahlen 2025 nicht an

Von: mk

Terlan – Nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit als Opposition im Terlaner Gemeinderat hat sich die Bürgerliste Zukunft Terlan dazu entschieden, bei den Gemeinderatswahlen 2025 nicht mehr anzutreten. “Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, doch in einer zunehmend herausfordernden politischen Landschaft ist es leider immer schwieriger, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die sich für eine aktive politische Tätigkeit zur Verfügung stellen”, so Zukunft Terlan.

“Wir möchten jedoch betonen, dass wir nicht mit Resignation oder Frustration aus der politischen Arbeit ausscheiden, sondern vielmehr in der Überzeugung, dass unser Engagement für Terlan auch in Zukunft Bestand haben wird. Unsere Arbeit hat stets den Fokus auf Lösungen gelegt – Lösungen, die sowohl die Menschen als auch die Zukunft unserer Gemeinde im Blick haben”, schildern Anton Mittelberger, Ulrike Tonner, Ulrich Höller und Thomas Haberer, die ursprünglich noch mal kandieren wollten. “Auch wenn wir in den kommenden Wahlen nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen werden, bleiben wir aktiv und werden uns weiterhin für die Themen einsetzen, die uns am Herzen liegen: die Förderung von Radwegen, nachhaltiger Dorfgestaltung, sozialen Projekten und einer starken und zukunftsfähigen Gemeinschaft.”

Zukunft Terlan wünscht den Kandidatinnen und Kandidaten der SVP und der Lista Civica viel Erfolg für den Wahlkampf und ist zuversichtlich, dass sie sich den Herausforderungen mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein stellen werden. Es ist der Wunsch der Bürgerliste, dass auch in den kommenden Jahren Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und die lebenswerte Gestaltung des Dorfes weiterhin eine zentrale Rolle in der Gemeindepolitik spielen. Die scheidenden Gemeinderäte Verena von Dellemann, Anton Mittelberger, Simone Thalmann, Andreas Lintner und Thomas Haberer bauen darauf, dass die künftigen Gemeinderätinnen und -räte die Bedürfnisse und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger von Terlan stets im Blick behalten und sich lösungsorientiert für die Gemeinde einsetzen.

“Die Zukunft von Terlan ist uns weiterhin wichtig – und wir werden nicht nachlassen, unseren Beitrag zu leisten, sei es durch aktive Mitgestaltung oder konstruktive Unterstützung in den kommenden Jahren. Wir danken allen, die uns in der Vergangenheit ihr Vertrauen geschenkt haben, und freuen uns darauf, auch weiterhin gemeinsam an einer positiven Zukunft für Terlan zu arbeiten”, zieht Zukunft Terlan abschließend Resümee.