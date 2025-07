Bürgermeister Corrarati wünscht Dario Dal Medico eine gute Hand

Dank an Paolo Berlanda

Von: mk

Bozen – Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati dankte heute dem scheidenden Präsidenten von Eco Center für die Arbeit, die er in den letzten Jahren zum Wohle des Umweltbetriebs, an dem auch die Stadt Bozen beteiligt ist und der zahlreiche Abfall- und Kläranlagen bewirtschaftet, geleistet hat, und würdigte seinen Einsatz und seine Kompetenz. Er habe einen wesentlichen Anteil daran, dass die Gesellschaft effizient und verantwortungsvoll verwaltet werde, so Corrarati.

„Paolo Berlanda hat Eco Center mit Seriosität und Weitblick geführt und die strategische Rolle des Betriebs in Fragen der Bewirtschaftung von Umweltanlagen für die Landeshauptstadt und für das ganze Land gestärkt“, so Bürgermeister Corrarati. „Paolo Berlanda hinterlässt einen gut bestellten, effizienten Betrieb, der für die Bewältigung der künftigen Herausforderungen bereit ist.”

Zum neuen Präsidenten von Eco Center wurde Dario Dal Medico benannt. Seine Aufgabe wird es sein, diese neue Phase, in der es auf die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen den beteiligten Körperschaften ankommen wird, aktiv zu gestalten, und dafür sei Dal Medico die richtige Person, so der Bürgermeister.

„Dal Medico ist mit den Abläufen auf lokaler Ebene und bei den Umweltdiensten bestens vertraut und weiß die Bedürfnisse der Landeshauptstadt und aller anderen Städte und Gemeinden auf den Punkt zu bringen. Deshalb ist es wichtig, dass die nächsten strategischen Entscheidungen in Zusammenhang mit der künftigen Ausrichtung von Eco Center in enger Abstimmung mit dem Land, den Gemeinden und den Bezirksgemeinschaften getroffen werden. Diese Zusammenarbeit aller Beteiligten ist die Grundlage für die Erarbeitung gemeinsamer Lösungen im Interesse unseres Landes.“

Die heutige Nominierung unterstreicht den Wunsch der Stadtregierung, sich in Fragen der Umweltleistungen und des ökologischen Wandels verstärkt als eine achtsame, verantwortungsbewusste und partizipativ handelnde Stadt zu positionieren.