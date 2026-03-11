Aktuelle Seite: Home > Politik > Containerschiffe in und bei Straße von Hormuz beschossen
Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz

Containerschiffe in und bei Straße von Hormuz beschossen

Mittwoch, 11. März 2026 | 10:20 Uhr
Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Von: APA/dpa

Im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz hat es nach mutmaßlichen Angriffen des Irans weitere Zwischenfälle gegeben. Ein unbekanntes Geschoss habe ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Mittwoch. Das Schiff werde evakuiert. Im Persischen Golf vor der Küste Dubais sei ein Massengutfrachter ebenfalls getroffen worden.

Die Crew des Schiffes sei in Sicherheit, hieß es von der UKMTO. Im Zuge des Kriegs zwischen den USA und Israel mit dem Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormuz und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor eineinhalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht.

