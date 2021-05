“Corona-Lage stabilisiert sich weiter” – Live-VIDEO

Bozen – Die Landesregierung ist heute Vormittag zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammengekommen. Die anschließende Pressekonferenz wird über den Youtube-Kanal des Landes live übertragen. Dabei werden die Beschlüsse und behandelten Themen der Sitzung präsentiert.

So war erneut die Corona-Pandemie Thema in der Landesregierung. Es zeichne sich weiter ab, dass sich die Lage stabilisiere, so Landeshauptmann Arno Kompatscher. Das sei auch dem zunehmenden Fortschritt der Impfkampagne zuzuschreiben. Auch bei den Hospitalisierungen sei das abzulesen. Bis der Herdenschutz erreicht ist, setze man weiterhin auf die Teststrategie.

Auch die Corona-Hilfen wurden thematisiert.