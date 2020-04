Corona-Lockerungen: “Paare und Familien sollen sich wieder treffen dürfen”

Bozen – Viele Paare und Familien sind seit Ausbruch der Corona-Krise voneinander getrennt. Geht es nach der Süd-Tiroler Freiheit, soll sich das nun ändern. “Bei der Festlegung des Südtiroler Weges wird die Bewegung im Landtag auf Lockerungen für Paare und Familien hinarbeiten. Unterstützt von tausenden Bürgern, die diesen Wunsch in Online-Petitionen kundtaten.”

“Fast 2.300 Bürger haben eine Petition der Süd-Tiroler Freiheit unterzeichnet, damit sich Paare und Familien – auch grenzüberschreitend – wieder treffen können. Eine ähnliche Petition haben 2.750 Bürger mitgetragen. In Nord- und Osttirol waren Treffen zwischen Paaren und Familien nie verboten und seit einiger Zeit dürfen sich nun auch grenzüberschreitende Paare und Familien wieder besuchen. Die epidemiologischen Zahlen geben in Südtirol Grund zur Hoffnung und rechtfertigen eine entsprechende Lockerung auch hierzulande. Die Südtiroler haben es in den letzten zwei Monaten unter den größten Entbehrungen geschafft, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und den Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern. Nun müssen aber Lockerungen erfolgen – immer unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen und unter Gebrauch des Hausverstandes”, so die Bewegung.