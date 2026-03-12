Aktuelle Seite: Home > Politik > Corona-U-Ausschuss plant weitere Arbeiten
Weiteres Anhörungspanel im Gesundheitsbereich

Corona-U-Ausschuss plant weitere Arbeiten

Donnerstag, 12. März 2026 | 17:34 Uhr
Von: mk

Bozen – Am heutigen Donnerstagnachmittag ist der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen der Jahre 2020–2023 und Feststellung der Verantwortlichkeiten des Südtiroler Landtages unter dem Vorsitz von Brigitte Foppa zusammengetreten, um die nächsten Arbeiten zu planen.

„Wir haben uns mit einem weiteren Panel von Anhörungen im Bereich Sanität befasst“, so Vorsitzende Foppa. Diese Anhörungen von Experten aus den Fachgebieten Biologie, Medizin und Finanzwissenschaft – hauptsächlich aus Deutschland – werde am 25. März stattfinden.

„In der Folge werden wir die Anhörungen im Bereich Soziales beginnen, bei denen wir auf Menschen aus Südtirol zurückgreifen können, die in der Verwaltung und in der Praxis von Seniorenwohnheimen und Sozialbetrieben tätig sind“, schließt Foppa.

Bezirk: Bozen

