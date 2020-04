Coronavirus: Entscheidungen aus Rom sind heutiges Thema

Bozen – Welche Maßnahmen zum Abfedern der Corona-Schwierigkeiten in Südtirol möglich sind, hängt vielfach auch von den Entscheidungen in Rom ab.

Welche Schritte in Rom gesetzt wurden, darüber berichtet heute SVP-Senator Dieter Steger per Videoschaltung live in der virtuellen Landesmedienkonferenz um 16.30 im Pressesaal im Landhaus 1 in Bozen.

Direkt vor Ort begrüßt die Landespresseagentur zudem Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und den Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Florian Zerzer.

Dieter Steger wird in der heutigen “Virtuellen Landesmedienkonferenz” um 16.30 Uhr per Liveschaltung aus Rom über Entscheidungen des Senats rund um das Corona-Thema berichten.

Die nächste virtuelle Landesmedienkonferenz findet nach der Osterpause am Dienstag, 14. April um 16.30 Uhr statt.