Cuno Tarfusser wehrt sich gegen Fake News

Meran – Cuno Tarfusser, seines Zeichens Generalstaatsanwalt in Mailand sowie ehemaliger Vizepräsident des internationalen Strafgerichtshofs und Leitender Staatsanwalt in Bozen, wendet sich an die Presse in Südtirol. Grund dafür ist ein Wahlwerbeflyer, auf den ihn ein Bekannter aufmerksam gemacht hat und der angeblich in Meran im Umlauf ist.

Der Flyer ist zwar ohne Parteilogo, aber er beginnt mit den Worten „Wir unterstützen Richard Stampfl“ und endet mit „Meran am 20./21. September 2020“. Dazwischen scheinen etwa 60 Namen von angeblichen Unterstützern von Richard Stampf bei der kommenden Bürgermeisterwahl auf. Unter diesen Namen steht auch der von Tarfusser samt der Berufsangabe „Richter“.

„Es ist mir ein Anliegen klar zu stellen, dass ich in meiner gesamten Laufbahn als Richter und Staatsanwalt nie meine politische Meinung öffentlich zum Ausdruck gebracht und auch nie irgendjemandem eine Wahlunterstützung zugesagt habe. Dies gilt auch für Richard Stampfl dem ich nicht nur nie meine Unterstützung zugesagt habe, sondern auch nie von ihm oder von jemandem aus seinem Umfeld kontaktiert und danach gefragt worden bin“, betont Tarfusser.

Er verwehre sich deshalb gegen jede Instrumentalisierung seiner Person und jeden Missbrauch seines Namens im Zusammenhang mit eminent politischen Inhalten oder Veranstaltungen.