Dachverband für Natur- und Umweltschutz hofft auf Lockerungen

Bozen – Klauspeter Dissinger, der Vorsitzende des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz und als Kleinunternehmer wendet sich in einem offenen Brief an die Landesregierung und an Landeshauptmann Arno Kompatscher.

„Generell hoffe ich, dass die Corona Krise zumindest langfristig positive Auswirkungen auf die Umwelt hat und sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der Politikern ein Umdenken hervorruft, wobei dem Naturschutz mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird und die regionalen Kreisläufe gestärkt werden. Dies wäre ein wertvoller Beitrag, um die nahende Klimaerwärmung mit ihren dramatischen Folgen, doch noch in den Griff zu bekommen. Allerdings muss man feststellen, dass der jetzige Lockdown gravierende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen hat und noch haben wird“, erklärt Dissinger.

Nachdem nun glücklicherweise auch in Südtirol die Kurve der Neuinfektionen abgeflacht sei, wären Dissinger zufolge mehrere Erleichterungen erstrebenswert: „Kleinen – und mittleren – Betrieben sollte nach Ostern, mit den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, die Arbeit wieder ermöglicht werden. Kleinen- und mittleren Einzelhandelsbetrieben sollten – mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Maskenpflicht, Einhaltung der Abstandsregeln, begrenzte Anzahl von Kunden je nach Größe des Geschäftes) – die Möglichkeit gegeben werden, wieder zu öffnen.“

Die sportlichen Aktivitäten im Freien (sprich Wanderungen und nicht Bergtouren) mit den vorgeschriebenen Abstandsregeln sollte man erlauben. Dadurch würde das Immunsystem der Menschen gestärkt und folglich deren Gesundheit, meint der Dachverband.

„Vertrauen Sie auf das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung, die durch den einmonatigen Lockdown, genügend aufgeklärt ist und ein Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt hat. Die genannten Erleichterungen würden folglich wohl kaum zusätzliche, bedauernswerte Todesfälle zur Folge haben. Im Gegenteil sie würden sich sowohl wirtschaftlich als auch sozial und gesundheitlich positiv auswirken“, erklärt Dissinger abschließend.