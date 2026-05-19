Dachverband: Konstruktiver Ideenaustausch mit Landesrat Marco Galateo

Von: mk

Bozen – Die neue Präsidentin des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit, Roberta Rigamonti, und Vizepräsident Richard Stampfl haben Landesrat Marco Galateo zu einem vertiefenden Austausch über zentrale soziale Themen getroffen.

Im Gespräch zeigte sich eine starke Übereinstimmung bei grundlegenden Zielsetzungen: Um entscheidende Herausforderungen wie die Alterung der Bevölkerung und die Förderung der Inklusion benachteiligter Menschen – sowohl im Arbeitsleben als auch im gesellschaftlichen Alltag – wirksam anzugehen, braucht es eine enge und strukturierte Zusammenarbeit zwischen Schule, Kultur und Wirtschaft, den zentralen Zuständigkeitsbereichen des Landesrates, sowie den im sozio-sanitären Bereich tätigen Organisationen des Dritten Sektors.

In diesem Sinne begrüßt der Dachverband die von Landesrat Galateo vorgeschlagene Einbindung in die Plattform „Wirtschaft 2030“, die ein wichtiges Forum für Dialog und gemeinsame Gestaltung darstellen wird.

Ein weiterer Schwerpunkt des Austauschs war die Zukunft der Freiwilligenarbeit und des Ehrenamts. Die Organisationen des Dritten Sektors stehen vor der Herausforderung, neue Generationen von Freiwilligen zu gewinnen. Der Dachverband möchte Unternehmen, Politik, öffentliche Verwaltungen und den Dritten Sektor miteinander besser vernetzen. Ziel ist es, die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure zu erheben und ein Projekt mit klaren Zielen, konkreten Maßnahmen und messbaren Ergebnissen zu erarbeiten.

Breiten Raum nahm zudem das Thema des Übergangs von Menschen mit Behinderungen von der Schule in die Arbeitswelt ein. In der Praxis ist dies eine sehr sensible Phase, die eine angemessene Begleitung und einen koordinierten Prozess zwischen Schule, Sozialdiensten, Arbeitswelt und Drittem Sektor erfordert. Einigkeit bestand darin, dass dieser Übergang gestärkt werden muss, damit niemand zurückgelassen wird.