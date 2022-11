Bozen – Dem Bozner Gemeinderat Rudi Benedikter von den Grünen sind die Kurzstreckenflüge von SkyAlps ein Dorn im Auge. Mit einem Beschlussantrag will er Bürgermeister und Stadtrat im Sinne des Klimastopps dazu anhalten, die Flugtätigkeit am Bozner Flughafen zu stoppen.

In seinem Beschlussantrag schreibt er vollinhaltlich:

Nach der gestern publizierten landesweiten Erhebung von ASTAT und Eurac-Research wünschen sich drei Viertel der Menschen in Südtirol, „dass der Klimaschutz priorisiert und vor wirtschaftliche Interessen gestellt werden soll“ (Windegger, Eurac Research, Dolomiten 11.11.2022). Jeder Einzelne, aber genauso „die Politik und die Parteien“ sollten mehr für Klima- und Umweltschutz tun, und zwar vorrangig in den Bereichen Mobilität, Verkehr und Tourismus (57 Prozent).

Die Stadt Bozen, wiederum, hat erst vor wenigen Tagen, am 7. November, die Goldmedaille als „umweltfreundlichste Stadt Italiens“ erhalten. Diese Anerkennung motiviert uns GRÜNE in der Bozner Stadtregierung, mit Umwelt- und Klimaschutz konsequent weiterzumachen und eben dort nachzubessern, wo es dringend geboten ist: Bei lokalen Klimaschutzinitiativen.

Und die Politik in Südtirol sollte dort ansetzen, wo eine einzige, kleine Maßnahme dem Klimaschutz gleichzeitig lokal, regional und global zugutekommt: Mit einem Stopp der Kurzstreckenflüge von und zum Bozner Flughafen. SkyAlps ist stolz darauf, seit Beginn des Jahrs 2022 die Kurzstreckenflüge von und zum Bozner Flughafen „versechsfacht“ zu haben! Das kann es nicht sein.

Sie fliegen einfach munter weiter nach dem Motto: „Was schert uns der Klimawandel, was kümmert uns die Luftverschmutzung – Hauptsache das Geschäft mit den heimischen und ausländischen Flugtouristen boomt…“.

Bei einem ökologischen Vergleich der Verkehrsmittel in Deutschland war 2014 der Beitrag von Flugzeugen zum Klimawandel je Personenkilometer deutlich höher als bei anderen Verkehrsmitteln, umgerechnet in CO2-Emissionen um mehr als das Fünffache gegenüber Bahn oder Reisebussen (D-Umweltbundesamt 25.07.2016, zitiert nach Wikipedia „Umweltauswirkungen des Luftverkehrs). Die Europäische Kommission hatte sich mit dem „Green Deal“ das ehrgeizige Ziel gesteckt, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Auch durch ökologisch nachhaltige Maßnahmen im Bereich der Verkehrspolitik der Europäischen Union: „Die EU-Kommission strebt das Ende von Kurzstreckenflügen an“ erklärte EU-Kommissär Frans Timmermans (laut Spiegel.de, am 20. Mai 2021). Und dies liegt europaweit im Trend: Frankreich schafft die Kurzstreckenflüge ab, in Deutschland schließen die Regionalflughäfen…

Dies vorausgeschickt, ersuche ich den Bürgermeister und den Stadtrat, die gesetzlichen und politischen Verpflichtungen Bozens als „Klimagemeinde Gold“ und „umweltfreundlichste Stadt Italiens“ wahrzunehmen und bei der Landesregierung zu intervenieren, damit diese den Flugverkehr von und zum Bozner Flugplatz im übergeordneten öffentlichen Interesse des Klimaschutzes einschränkt.

Gemeinderat Rudi Benedikter