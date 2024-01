Deeg verzichtet auf Posten als Landesrätin

Brief an die Partei

Bozen – Waltraud Deeg wird nun doch nicht Teil der neuen Landesregierung. In einem Brief an ihre Partei hat die scheidende Landesrätin erklärt, dass sie auf das verkleinerte Ressort, das ihr zugeteilt wurde, verzichtet.

Bekanntlich hat der SVP-Parteiausschuss am Montag die Ressortverteilung innerhalb der neuen Landesregierung beschlossen. Deeg wäre in der neuen Regierungsmannschaft nur mehr für Europa, Personal und Arbeit zuständig gewesen.

Die SVP-Arbeitnehmervertreterin aus dem Pustertal hat die Meldung gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa bestätigt.

Kompatscher muss nun noch einmal sein Team für die Landesregierung zusammenstellen. Dafür hat er bis 31. Jänner Zeit.

Als Abgeornete wird Deeg allerdings im Landtag bleiben, wie sie in dem Brief schreibt. Wer an ihre Stelle in die Landesregierung nachrückt, steht noch fest. Wahrscheinlich könnte die Wahl auf Magdalena Amhof treffen.