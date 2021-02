Demo gegen den Lockdown – rund 100 Teilnehmer

Bozen – Am heutigen Montag hat in Bozen vor dem Südtiroler Landtag eine zweite Demonstration gegen den Lockdown in Südtirol stattgefunden. Zur gleichen Zeit lief im Landtag eine Sondersitzung. Einem Bericht von Alto Adige online zufolge fanden sich rund 100 Personen ein.

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Andreas Pöder gehört gemeinsam mit der Gruppierung „Südtiroler gegen den Lockdown“ zu den Drahtziehern des Protests. Pöder erklärte, dass es sich um eine ordnungsgemäß angemeldete Kundgebung handelt.

Trotz Bewegungsverbots dürfe man daran teilnehmen. Pöder beruft sich dabei auf Artikel 17 der italienischen Verfassung. Dieser garantiere allen Bürgern das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln.