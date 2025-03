Demos in Gaza gegen Krieg und Hamas weiten sich aus

Von: APA/Reuters/dpa

Die Proteste im Gazastreifen gegen den Krieg und die islamistische Hamas weiten sich aus. Augenzeugen zufolge demonstrierten Tausende Palästinenser in mehreren Orten des Gebiets, darunter in Beit Lahia und der Stadt Gaza im Norden sowie in Chan Junis im Süden des Küstenstreifens. Eine Mehrheit der Demonstranten habe auch gegen die Hamas protestiert, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits am Dienstag hatten Hunderte Palästinenser vor allem im Norden protestiert. Dies ist im Gazastreifen äußerst ungewöhnlich, da die Islamistenorganisation Hamas dafür bekannt ist, hart gegen interne Gegner vorzugehen. Die Proteste richteten sich laut Augenzeugen zufolge vor allem gegen die Führer der Hamas im Ausland. Viele Demonstranten werfen ihnen demnach vor, sich nicht für die Bevölkerung des im Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifens zu interessieren.

Über einige Hamas-Leute ist bekannt, dass sie etwa in Katar ein Leben im Luxus führen. Die Lebensbedingungen im Gazastreifen sind dagegen katastrophal. In der Stadt Gaza trugen Demonstranten Transparente mit der Aufschrift “Die Hamas vertritt uns nicht”. Dutzende Männer riefen Berichten zufolge: “Raus, raus, raus! Hamas geh raus!” Ähnliche Parolen wurden auch aus Beit Lahia im Norden des Gebiets gemeldet.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz forderte die Menschen im Gazastreifen auf, von den Demonstrierenden in der Stadt Beit Lahia zu lernen.”Fordern Sie wie sie den Abzug der Hamas aus Gaza und die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln – nur so kann der Krieg beendet werden”, sagte Katz.

Medien: Hamas-Sprecher Abdel-Latif Al-Qanoua getötet

Indessen wurde der Hamas-Sprecher Abdel-Latif Al-Qanoua wurde bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Gazastreifen getötet, wie Hamas-nahe Medien am frühen Donnerstag meldeten. Damit wurde die letzte Persönlichkeit der Gruppe getötet, seit Israel seine Operationen in der Enklave wieder aufgenommen hat. Al-Qanoua wurde getötet, als sein Zelt in Jabalia angegriffen wurde, so das von der Hamas betriebene Al-Aqsa-Fernsehen. Bei demselben Angriff wurden nach Angaben medizinischer Quellen mehrere Menschen verwundet.

Zu Beginn dieser Woche tötete Israel Ismail Barhoum, ein Mitglied des politischen Büros der Hamas, und Salah al-Bardaweel, einen weiteren hochrangigen Führer. Sowohl Bardaweel als auch Barhoum waren Mitglieder des 20-köpfigen Hamas-Entscheidungsgremiums, des Politbüros, von denen nach Angaben der Hamas seit Beginn des Krieges Ende 2023 elf getötet wurden.

Israel hat Waffenruhe seit vergangener Woche beendet

In der vergangenen Woche beendete Israel die seit zwei Monaten geltende Waffenruhe, indem es seine Bombenangriffe und Bodenoperationen wieder aufnahm und damit den Druck auf die Hamas erhöhte, die verbleibenden Geiseln in ihrer Gewalt freizulassen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden mindestens 830 Menschen getötet, mehr als die Hälfte davon Kinder und Frauen, seit Israel am 18. März wieder größere Militärschläge in Gaza durchgeführt hat.