Der Spielplatz im Berloffa-Park wird weiter verbessert

Von: mk

Bozen – Der neue Spielplatz im Berloffapark in Bozen wird laufend weiterentwickelt, um dauerhaft höchste Qualitäts-, Komfort- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Seit seiner Eröffnung hat sich die Anlage zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder und Familien entwickelt und wird täglich intensiv genutzt.

Gerade aufgrund der großen Beliebtheit der neuen Spielanlage werden ab Montag, 29. Juni, in den kommenden zwei Wochen punktuelle Optimierungsarbeiten am Fallschutzbelag durchgeführt. In einzelnen Bereichen wird die Oberfläche ergänzt und gezielt weiter verbessert, um ihre langfristige Qualität sicherzustellen.

Die Arbeiten werden von einer spezialisierten Fachfirma ausgeführt und abschnittsweise umgesetzt, damit der Spielplatz während der Bauarbeiten möglichst weiterhin genutzt werden kann. Während einzelner Arbeitsphasen kann es jedoch erforderlich sein, Teilbereiche oder für kurze Zeit auch den gesamten Spielplatz vorübergehend zu sperren.

Die Maßnahme ist Teil der üblichen Qualitätskontrollen neu errichteter Spielanlagen und stellt eine weitere Investition in die Qualität eines öffentlichen Raumes dar, der sich seit seiner Eröffnung zu einem wichtigen Treffpunkt für Familien in Bozen entwickelt hat.

„Die große Begeisterung, mit der der neue Spielplatz von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird, bestätigt uns, dass hier ein attraktiver und stark frequentierter Ort für Familien entstanden ist“, betont Umweltstadtrat Marco Caruso. „Gerade deshalb führen wir bereits jetzt gezielte Optimierungsarbeiten am Fallschutzbelag durch. Es handelt sich um planmäßige und punktuelle Maßnahmen, die dazu beitragen, den Spielplatz noch sicherer und komfortabler zu machen. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis während dieser kurzen Bauphase, die notwendig ist, um dauerhaft höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten“.

Die Stadtgärtnerei Bozen und die WaltherPark AG bedanken sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Zusammenarbeit und ihr Verständnis während der Arbeiten. Mit den vorgesehenen Maßnahmen wird die hohe Qualität der neuen Spielanlage langfristig gesichert.