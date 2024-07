Desaster für Putin: Russlands Armee droht bei Charkiw Umfassung

Von: mk

Charkiw – Russlands Militär muss für seine Offensive bei Charkiw mit hohen Verlusten an Kämpfern und Kriegsmaterial bitter bezahlen. Jetzt droht den Truppen von Kreml-Despot Wladimir Putin dort eine Umfassung durch die ukrainische Armee, sodass sie vom Nachschub abgeschnitten sind. Um das zu verhindern, will Moskau zusätzliche Spezialkräfte in die Region schicken, berichtete das ZDF.

Die Region Charkiw, die direkt an der Grenze zu Russland liegt, hat für die russischen Führung strategische Bedeutung. Mit fast 1,5 Millionen Einwohnern vor dem Krieg ist gleichnamige Stadt die zweitgrößte in der Ukraine und sowohl ein wirtschaftliches, aber auch ein kulturelles und militärisches Zentrum.

Neben zehn Universitäten und Hochschulen gilt die Stadt als einer der wichtigsten IT-Standorte und eines der größten Banken-Zentren im Land. Auch für die Schwerindustrie ist Charkiw von Bedeutung, wie etwa bei der Herstellung von Kraftwerksturbinen. Militärische Relevanz hat Charkiw, weil sich dort etwa die einzige Panzerfabrik des Landes sowie mehrere rüstungsindustrielle Betriebe befinden.

Auch moralisch ist die Stadt für die Ukraine von Bedeutung in ihrer Abwehr gegen die russische Invasion. Zu Beginn des Einfalls russischer Truppen hielt die Stadt monatelanger Belagerung stand. Schließlich wurde sie von der ukrainischen Armee befreit.

Gegenüber dem ZDF konstatiert Nico Lange, Militäranalyst bei der Münchner Sicherheitskonferenz: „Die russische Offensive bei Charkiw ist gescheitert.“ Die Kleinstadt Wowtschansk in der Region konnte noch immer nicht erobert werden. Stattdessen drohe den russischen Truppen dort eine Umfassung.

Laut Lange musste Moskau sogar Luftlande-Einheiten in das Gebiet schicken, um die eigenen Soldaten freizukämpfen oder um zumindest die Verbindung zu diesen Einheiten wiederherzustellen.

Gleichzeitig räumt der Experte ein, dass es der russischen Führung laut seiner Einschätzung nie um die Stadt Charkiw gegangen sei. Vielmehr habe Russland Artillerie in Reichweite der Stadt bringen wollen, um die Ukrainer dort „unter Druck zu setzen“. Dies sei allerdings fehlgeschlagen: Für ein paar Kilometer Geländegewinn hätten die russischen Truppen viele Tote und Verwundete sowie Verluste bei ihrer Ausrüstung in Kauf nehmen müssen.

Doch Putin scheint sich davon nicht abbringen zu lassen. Wie Lange erklärt, eröffne dieser immer wieder „neue Baustellen“, wenn etwas nicht funktioniert. Während die Ukraine den Vormarsch bei Charkiw stoppen konnte, preschen die russischen Truppen nun etwa bei Tschassiw Jar vor. Sollte es Moskau gelingen, Tschassiw Jar ganz einzunehmen, wäre der Weg nach Kostjantyniwka geebnet.

Doch Lange glaubt, dass eine Eroberung der Stadt, die auf einer Anhöhe liegt, noch Monate dauern könnte und Russland dafür weitere Verluste in Kauf nehmen müsse.