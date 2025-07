Deutscher Bundeskanzler Merz auf Antrittsbesuch in London

Von: APA/AFP

Der britische Premierminister Keir Starmer empfängt am Donnerstag den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zu dessen Antrittsbesuch in London. Die beiden Regierungschefs wollen einen Freundschaftsvertrag zwischen Großbritannien und Deutschland unterzeichnen, der unter anderem eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder in den Bereichen Verteidigung, Handel und Migration vorsieht. Die Unterzeichnung des Vertrags ist für 12.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) geplant.

Begleitet wird Merz bei seinem ersten Besuch als deutscher Bundeskanzler in London von Außenminister Johann Wadephul. Merz und Starmer sind seit Merz’ Amtsantritt im Mai bereits mehrmals zusammengetroffen, zuletzt beim NATO-Gipfel in Den Haag Ende Juni. Die Begegnung der beiden Regierungschefs dürfte sich ähnlich wie der Vertrag insbesondere um das Thema Verteidigung drehen. Auch über die weitere Unterstützung der Ukraine dürfte beraten werden.