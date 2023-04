“Dialog statt Konfrontation”

Naturns – In Naturns gibt es über das Projekt Plaza eine Debatte. Die SVP-Fraktion im Gemeinderat spricht nun von irreführenden Informationen die verbreitet worden seien und lädt dazu ein, zuerst gemeinsam die Ideen zu entwickeln und die Meinung der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen – statt eine Volksabstimmung über noch unklare Inhalte abzuhalten.

Die SVP-Fraktion und der Ortsausschuss möchten klarstellen, dass der Beschluss des Gemeinderats nicht den Rathausplatz betrifft, sondern in erster Linie den Parkplatz und die Rathausstraße. “Hier soll eine Gestaltung ermöglicht werden, welche vor allem eine Tiefgarage und einen öffentlichen Park sowie eine leichte Verbauung als Abgrenzung zur Hauptstraße vorsieht. Die Einleitung durch den Gemeindeausschuss wurde frühzeitig auf der digitalen Amtstafel veröffentlicht und sogar bei allen sozialen Netzwerken der Gemeinde (Facebook, Instagram, Gem2Go; Homepage) bekannt gegeben. Der Beschluss sieht auch keinen Verkauf öffentlicher Flächen vor. Ebenso gibt es kein Projekt, alle konkreten Schritte müssen nämlich erst gemeinsam erarbeitet werden. Bei einem partizipativen Prozess können dafür Vorschläge von allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgebracht werden”, so die SVP-Fraktion.

Die SVP-Fraktion und der Ortsausschuss leiten damit die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Prozess „Vision 2030+“ aus dem Jahr 2019 ein. Dabei haben sich rund 50 engagierte Bürgerinnen und Bürger in zwölf Arbeitsgruppen über Monate mit der Weiterentwicklung des Dorfes beschäftigt. Zusätzlich fand eine große Haushaltsbefragung statt, bei der 335 Haushalte mitgemacht haben. Wissenschaftlich Unterstützung erfolgte durch die Eurac Research und von der Universität Innsbruck.

Bei der „Vision 2030+“ wurden unter anderem folgen Ergebnisse beschlossen:

AG Ein nachhaltig verkehrsberuhigtes Dorf Die Parkplätze vor den Geschäften sind zu überdenken und zentral in einer Tiefgarage unterzubringen. Als Ersatz wird ein neuer Gemeindeparkplatz in Form eines unterirdischen Parkhauses (zweistöckige Tiefgarage) errichtet, welches evtl. mittels einer Führungsvereinbarung durch Dritte erbaut wird. Eine langfristige Sicherung von wirtschaftlichen Existenzen und Arbeitsplätzen erfolgt über eine gute Aufenthaltsqualität im Dorf. AG Siedlungsentwicklung mit Augenmaß Die Eurac Research hat eine Prognose der Entwicklung der Haushalte und des dafür notwendigen Flächenbedarfs ausgearbeitet. Diese Prognose und der darin vorgeschlagene Bedarf sollen für die zukünftigen Gemeindeverwaltungen bindend sein und sehen durchschnittlich in den nächsten Jahren rund 25 neue Wohnungen pro Jahr vor. AG Arbeitsgruppe „Geografische Entwicklung“ Die im Siedlungsentwicklungsprojekt verabschiedeten Grundsätze zum Wohnbau müssen in allen Handlungen und Beschlüssen berücksichtigt werden – siehe dazu Siedlungsentwicklungskonzept 2010 – 2025. Dort steht: Im Zentrum werden die Flächen verdichtet und mehrgeschossige Bauten gefördert.

Die Gemeindeverwaltung habe den Auftrag der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen und auch in der programmatischen Erklärung für die Legislatur 2020 – 2025 verankert. “Als Vorbereitung für die aktuelle Diskussion wurden mehrere Experten angehört: Der Grundtenor war sehr positiv, die Neugestaltung biete eine große Chance. Wichtig sei es den neuen Platz abzugrenzen und natürlich zu beleben – unter anderem durch eine ansprechende und stimmige Verbauung”, heißt es weiter.

“Also ergab sich die Empfehlung, dass eine nachhaltige Aufwertung des Dorfzentrums erfolgen soll, indem in erster Linie die Autos verschwinden und anstelle des wenig wertvollen Asphaltparkplatzes ein attraktiver offener Dorfplatz entsteht”, so die SVP in Naturns.

“Das bedeutet, es geht um öffentlichen Raum für alle: Aus dem Parkplatz kann etwas Besonderes für die Allgemeinheit werden! Erste Ideen wurden bereits gesammelt: Naturns soll einen Dorfplatz erhalten – auf dem Veranstaltungen möglich sind, wo aber auch natürliche Begegnung stattfindet, weil man sich dort gerne aufhält und auch etwas zu erledigen hat. Es soll ein Park entstehen mit einem möglichst prägenden Baumbestand. Es sollen mindestens 100 unterirdische Stellplätze realisiert werden, die der Gemeinde gehören und weiterhin kostengünstig nutzbar sind. Weitere private Stellplätze würden bei Bedarf für Wohnungen und Geschäfte zur Verfügung. Auch eine öffentliche Einrichtung ist vorstellbar, die das Gesamtangebot im Dorf ergänzt. Auf jeden Fall ist eine neue moderne Mobilitätszentrale für den öffentlichen Personennahverkehr mit ausreichend Radabstellplätzen notwendig. Viele weitere gute Ideen stehen im Raum! Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden nun, was genau passieren soll. Um die Anregungen zu sammeln und den Neugestaltungsplan zu konkretisieren wird ein offener Arbeitsabend organisiert, zu dem sich rund 50 Interessierte gemeldet haben. Erst nach Festlegung der effektiven Anforderungen werden konkrete Pläne entwickelt und gegebenenfalls soll dann auch der aktuelle Beschluss des Gemeinderates angepasst werden”, so die SVP.

“Die von den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam erarbeiteten Ziele sollen nicht totes Papier sein, sondern im Sinne einer lebendigen und wertschätzenden Bürgerbeteiligung umgesetzt werden. Die Neugestaltung des Dorfzentrums Naturns bietet eine wichtige Chance dazu, den Worten Taten folgen zu lassen. Der bereits eingeleitete Partizipationsprozess soll unbelastet und in sachlicher Dialektik durchgeführt werden. Die weitere Vorgangsweise wird dann von den Ergebnissen des Partizipationsprozesses abhängen und bei einer Klausur des Gemeinderates im Mai festgelegt sowie bei einer Bürgerversammlung präsentiert.” Die SVP-Fraktion und der Ortsausschuss unterstreichen, dass sie den Willen der Bürgerinnen und Bürger umsetzen werden, dabei aber auf einen reifen Dialog und nicht auf die verhärtende Konfrontation in Form einer spaltenden Volksabstimmung setzen wollen.