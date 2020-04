Die nächsten Schritte der Landesregierung – Live-Pressekonferenz

Bozen – Wie es nach den gestrigen Entscheidungen des Südtiroler Landtags und der Landesregierung weitergeht, erläutert Landeshauptmann Arno Kompatscher in der heutigen “virtuellen Landesmedienkonferenz” um 16.30 Uhr.

Am gestrigen Mittwoch wurden weitere Schritte für den #NeustartSüdtirol, also für unterstützende Maßnahmen für Gesellschaft und Wirtschaft in der Corona-Zeit gesetzt: Wie berichtet, hat der Südtiroler Landtag grünes Licht zur Anpassung des Landesgesetzes zur “Förderung der gewerblichen Wirtschaft” an die aktuelle “Notfall- und Krisensituation” gegeben und die Landesregierung im Anschluss sofort die Kriterien für Zuschüsse für Kleinunternehmen definiert.

Einen Überblick über die beschlossenen Maßnahmen und wie es nun weitergeht, darüber informiert Landeshauptmann Arno Kompatscher ab 16.30 Uhr in der täglichen virtuellen Landesmedienkonferenz aus dem Pressesaal im Landhaus 1, Bozen.