Die Zukunft des Südtiroler Gesundheitswesens

Innsbruck – Die Junge Generation (JG) Innsbruck lud am Donnerstagabend zu einem besonderen Event mit Gesundheitslandesrat Hubert Messner, bei dem aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Südtiroler Gesundheitswesens im Mittelpunkt standen. Die Veranstaltung war speziell auf die Interessen und Anliegen der Südtiroler Studierenden in Innsbruck ausgerichtet.

Im Rahmen eines Impulsvortrags gab Landesrat Hubert Messner Einblicke in wesentliche Themen, die das Gesundheitssystem in Südtirol betreffen und direkt die beruflichen Perspektiven der Studierenden beeinflussen. Besonders im Fokus standen der Brain Drain, die Chancen der Medizinischen Universität Bozen sowie der demografische Wandel und die notwendigen Maßnahmen, um das Gesundheitssystem zukunftsfähig zu machen. Diese Themen sind von zentraler Bedeutung für die Südtiroler Studierenden, die darüber nachdenken, ihre berufliche Zukunft im Gesundheitssystem ihrer Heimat zu gestalten.

„Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle ist eines der wichtigsten Themen für die Zukunft Südtirols. Dabei müssen wir insbesondere junge Fachkräfte im Land halten und gleichzeitig die Chancen, die die Med Uni Bozen mit sich bringt, optimal nutzen“, erklärte LR Hubert Messner. „Nur durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an die demografischen Herausforderungen können wir das Gesundheitswesen für kommende Generationen nachhaltig sichern.“

Nach dem Vortrag hatten die Studierenden die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen und in eine offene Diskussion mit LR Messner einzutreten. Besonders die Themen Brain Drain und die Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Gesundheitssystem stießen auf reges Interesse.

„Es war ein sehr aufschlussreicher Abend, der nicht nur aktuelle Themen behandelte, sondern auch konkrete Ansätze und Lösungen für die Zukunft aufzeigte“, sagte Gabriel Kerschbamer, Vorsitzender der JG Innsbruck. „Die Veranstaltung war speziell auf die Südtiroler Studierenden in Innsbruck ausgerichtet, da diese Generation maßgeblich von der Entwicklung des Gesundheitswesens in Südtirol betroffen sein wird. Die Junge Generation wird sich weiterhin aktiv in diese wichtigen Diskussionen einbringen, um die bestmögliche Zukunft für unsere Region zu gestalten.“