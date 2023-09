Diese Fake News verbreitet Russland über die Ukraine

Moskau – Bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz ist Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am 23. August 2023 ums Leben gekommen. Während sich seine Söldnertruppe langsam auflöst, übernehmen längst neue Trollfabriken seine Propaganda-Abreit und v erbreiten Fake News über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Einige davon sind besonders eklatant.

Prigoschin war nicht nur der Anführer einer Söldnerarmee, sondern ihm gehörte auch eine verdeckte Organisation in Russland, die im Auftrag des Staates Manipulationen im Internet betreibt. Mittlerweile investiert Russland immer mehr in Propaganda und Desinformation – auch, um die Meinung in der EU und im Westen zu beeinflussen.

Investigativ-Journalisten der lettischen Internetzeitung Meduza, von The Bell und IStories haben im Rahmen einer Recherche herausgefunden, dass die autonome Non-Profit-Organisation ANO Dialog vom Kreml mit insgesamt 93 Millionen Dollar bedacht wird. Ihre Aufgabe ist die systematische Erfindung und Verbreitung von Lügen.

Gegründet wurde die NGO im Sommer 2020, um Verbesserungen der russischen Verfassung zu promoten. Offiziell kümmert sich ANO Dialog nun um die Überwachung von Webseiten der Regierung – angefangen vom Internetauftritt des Kremls bis hin zur Homepage von Kindergärten. Gleichzeitig registriert sie Beschwerden in sozialen Netzwerken.

Mit Beginn der Invasion auf die Ukraine veränderte sich die Arbeit jener, die in der Organisation beschäftigt sind. Die Mitarbeiter begannen Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg in den sozialen Netzwerken zu analysieren und holten später zum Gegenschlag aus.

„Den Ukrainern werden Tabletten gegeben, die die Aggressivität steigern“ – so in der Art lauten Fake News, die auf Telegram veröffentlicht wurden. Leser sind in erster Linie freundlich gesonnene Abonnenten der entsprechenden Kanäle. Doch die Verbreitung im Netz macht dort nicht halt.

„Ukrainische Soldaten versteigern ihre Auszeichnungen auf eBay“, ist eine weitere Lüge, die von rund 60 Angestellten der Organisation verbreitet wurde. „Muslime in Deutschland verlangen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine abgeschoben werden“, heißt es in einer ebenfalls verbreiteten Fake-Nachricht.

Militärkorrespondenten, aber auch berühmte Propagandisten im russischen Staatsfernsehen gelten als Auftragnehmer von ANO Dialog. Die Organisation soll außerdem dem russischen Verteidigungsministerium Informationsunterstützung bieten. Angeführt wird sie von Wladimir Tabak, der wiederum dem stellvertretenden Leiter der russischen Präsidialverwaltung Sergei Kirijenko nahestehen soll.