Aktuelle Seite: Home > Politik > Digitales Wählen für alle
Antrag vom Team K angenommen

Digitales Wählen für alle

Freitag, 08. Mai 2026 | 11:55 Uhr
IMG_6732 (1)
Team K
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Einführung der digitalen Stimmabgabe bei den Landtagswahlen 2028 wird Realität – und sie wird für alle Südtirolerinnen und Südtiroler gelten. Das Team K begrüßt diesen Fortschritt: Die Stimmabgabe werde erleichtert, gerade im Ausland wohnende sowie junge Menschen profitierten von dieser Möglichkeit. Ursprünglich war die digitale Stimmabgabe nur für Auslands‑Südtiroler und für die Stadt Bozen vorgesehen. Durch die Annahme eines Änderungsantrags des Team K wurde dieses Recht nun auf die gesamte Wählerschaft ausgeweitet.

„Alle oder niemand – alles andere wäre nicht akzeptabel, würde das Wahlresultat verzerren und Tür und Tor für Rekurse öffnen“, erklärt der Einbringer des Antrags, Alex Ploner.

Der ursprüngliche Gesetzesentwurf der Landesregierung sah vor, die digitale Stimmabgabe „versuchsweise“ zunächst nur in Bozen einzuführen. Für Team K war das keine tragbare Lösung.

„Entweder das System funktioniert, dann muss es allen zur Verfügung stehen. Oder es funktioniert nicht, dann muss man es bleiben lassen. Ein einseitiger Testlauf nur für Bozen wäre politisch und demokratisch nicht verantwortbar gewesen, um mit den konkreten Risiko von Rekursen behaftet“, betont Paul Köllensperger.

Landeshauptmann Arno Kompatscher nahm diese Kritik auf und räumte selbst ein, dass ein solches Vorgehen erhebliche Risiken von Wahlanfechtungen mit sich bringen würde. Gerade bei der Zuteilung von Restmandaten entscheiden oft wenige Stimmen, eine bevorzugte Behandlung einzelner Gebiete hätte das Wahlergebnis zweifellos beeinflussen können.

Ebenfalls berücksichtigt wurde der Vorschlag von Paul Köllensperger, vor einer kostspieligen Neuentwicklung des Wahlsystems zunächst bestehende Lösungen zu prüfen, insbesondere das seit Jahren erfolgreich eingesetzte Open‑Source‑Onlinewahlsystem Estlands, das international als Vorbild gilt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hotelangestellter schläft trotz Job auf der Straße
Kommentare
91
Hotelangestellter schläft trotz Job auf der Straße
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Kommentare
65
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Schlechte Nachrichten für Raucher
Kommentare
52
Schlechte Nachrichten für Raucher
Wolfsattacke: Mindestens 57 Schafe getötet
Kommentare
37
Wolfsattacke: Mindestens 57 Schafe getötet
Zum Dolomiten-Hotspot geht es heuer nur mit Buchung – VIDEO
Kommentare
25
Zum Dolomiten-Hotspot geht es heuer nur mit Buchung – VIDEO
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 